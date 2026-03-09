Putin felicita a Mojtaba Jameneí por elección como líder supremo Irán

«Su Excelencia, el Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí reciba mis sinceras felicitaciones con motivo de su elección como Líder Supremo de la República Islámica de Irán», señala el texto del mandatario ruso.

Putin subrayó que, ante la agresión armada contra Irán, la labor del recién elegido en este alto cargo requerirá gran valentía y entrega.

Sin embargo, expresó su confianza en que Mojtaba Jameneí continuará con honor la obra de su padre y «unirá al pueblo iraní frente a las duras pruebas».

Por otra parte, reafirmó el apoyo constante de Moscú a Teherán y su solidaridad con los amigos iraníes.

«Rusia ha sido y seguirá siendo un socio confiable de la República Islámica», recalcó.

Finalmente, el presidente ruso le deseó éxito en la resolución de las complejas tareas que enfrenta, así como buena salud y fortaleza de espíritu.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán, a menos de 48 horas de terminar la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en la ciudad suiza de Ginebra.

La ofensiva busca acabar con el programa nuclear de Irán, en el que Estados Unidos e Israel ven una amenaza inminente, así como reducir las capacidades militares del país persa y allanar el camino a una sublevación popular que derroque al gobierno de los ayatolás.

Irán está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. También se han registrado lanzamientos de drones o misiles hacia objetivos militares en Azerbaiyán, Chipre y Türkiye, aunque Irán niega su autoría.

El número de muertos en Irán a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel es de mil 330, según informó el representante permanente del país persa ante la ONU, Amir Saeid Iravani, citando datos de la Media Luna Roja.