Putin anuncia reciprocidad al régimen de libre visado ofrecido por China a ciudadanos rusos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 51 segundos

Rusia implementará un régimen recíproco de exención de visados tras la decisión de Beijing de permitir la entrada sin este requisito a ciudadanos rusos.

LEA TAMBIÉN

Xi elogia lazos entre China y Rusia como ejemplo de relaciones entre grandes países

Así lo confirmó este jueves el presidente Vladímir Putin durante su intervención en el Foro Económico Oriental (EEF), que se celebra en Vladivostok.

En un encuentro con Li Hongzhong, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, el mandatario ruso transmitió su gratitud al presidente Xi Jinping y al Gobierno de la República Popular China por lo que calificó como un “gesto amistoso”. “Rusia, sin duda, responderá de forma recíproca a este gesto amistoso, haremos lo mismo”, aseguró Putin.

El jefe del Kremlin destacó que la decisión de las autoridades chinas favorecerá el intercambio comercial y los vínculos tanto laborales como personales.

Según estimó, la iniciativa tendrá impacto en millones de ciudadanos rusos que se beneficiarán de la eliminación del visado.

Por su parte, Li Hongzhong señaló que la disposición de Beijing evidencia el alto nivel de las relaciones bilaterales y la magnitud de la cooperación entre ambos países.

El anuncio oficial fue realizado previamente por Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, quien detalló que la medida regirá desde el 15 de septiembre de 2025 hasta el 14 de septiembre de 2026.

La décima edición del Foro Económico Oriental tiene lugar del 3 al 6 de septiembre con el lema “Lejano Oriente: cooperación para la paz y la prosperidad”.

Visitas: 2