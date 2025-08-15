Prevé la UNE afectación de 1 720 megawatts durante el horario pico del viernes

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 6 segundos

La Unión Eléctrica (UNE) informó que a las 06:00 horas de este viernes la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 2 000 megawatts frente a una demanda de 3 150 MW, resultando en una afectación por déficit de capacidad de 1 175 MW.

Según la fuente, para el horario de la media tarde, se estima una afectación de alrededor de 1 100 MW.

Se reportan averías en la Unidad 8 de la CTE Mariel, la Unidad 5 de la CTE Nuevitas, la Unidad 3 de la CTE Renté y la Unidad 2 de la CTE Felton.

Simultáneamente, unidades se encuentran en mantenimiento, incluyendo la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 5 de la CTE Renté. Asimismo, existen limitaciones térmicas que mantienen fuera de servicio 340 MW. Además, problemas por falta de combustible afectan a 57 centrales de generación distribuida, inutilizando 368 MW de capacidad.

Para el horario pico se prevé la entrada de 50 MW provenientes de motores de generación distribuida actualmente fuera por falta de combustible.

Con esta incorporación, se estima una disponibilidad de 2 050 MW para el horario pico, frente a una demanda máxima proyectada de 3 700 MW. Esto generaría un déficit de 1 650 MW.

De acuerdo con la UNE, en caso de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de aproximadamente 1 720 MW durante este periodo crítico.

La fuente indicó que el SEN experimentó una interrupción del servicio durante 24 horas a partir de ayer, prolongándose durante toda la madrugada del viernes.

El déficit máximo de capacidad de generación se registró a las 22:00 horas del día anterior, alcanzando los 1 611 MW, un momento que no coincidió con el horario de máxima demanda del sistema.

La magnitud de la afectación superó lo planificado debido a la salida de la unidad 5 de Nuevitas y la unidad 3 de Renté, precisó la entidad.

En contraste, la producción de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos alcanzó los 2 674 MWh, con una potencia máxima entregada de 451 MW durante el horario de la media tarde.