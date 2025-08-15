viernes, agosto 15, 2025
Foto: Ildefonso Igorra López / 5 de Septiembre
Playa de Rancho Luna: ¿la joya?

Ildefonso Igorra López
Rancho Luna, la playa por excelencia de los cienfuegueros, año tras año languidece y se deteriora. La huella antrópica es tal, que ha perdido buena parte de su belleza natural. Miles de vacacionistas de la provincia sureña y Villa Clara (incluso de Sancti Spíritus) arriban al enclave cada día (sobre todo los fines de semana) en camiones, guaguas y autos para refrescar el cuerpo y el alma en esta canícula agobiante. PERO, la desidia, el maltrato al entorno y la falta de higiene y compromiso ambiental de la ciudadanía han convertido la arena en un auténtico basurero: huesos de pollo y espinas de pescado, cristales rotos, latas, botellas, semillas de mango y mamoncillos, papeles, nylons, hojas, troncos y una apreciable acumulación de restos coralinos demeritan una playa hermosa y acogedora. ¡Y no hablemos de los fondos marinos, llenos de todo tipo de envases!

Hay que reconocer el enorme esfuerzo que despliegan allí el gobierno y las empresas locales para que la gente la pase bien: comida de todo tipo, refrigerios, bebidas, chucherías, alquiler de botes inflables, venta de salvavidas y otros dispositivos playeros…, sin embargo, Rancho Luna duele, y pide a gritos más dedicación hacia ella por parte de visitantes y quienes se encargan de su administración.

Ildefonso Igorra López

