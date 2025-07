Presidente iraní promulga ley que pone fin a la cooperación con el OIEA

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 33 segundos

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, promulgó este miércoles una ley que pone fin a la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) después de que los ataques aéreos israelíes y estadounidenses alcanzaran al menos tres instalaciones nucleares.

La medida del mandatario iraní se corresponde a una ley aprobada por el Parlamento la semana pasada para suspender la colaboración con el OIEA, ya que los políticos apoyaron unánimemente la medida contra el organismo, según los medios estatales iraníes.

La ley, aprobada por los 221 legisladores iraníes, determina la suspensión de la cooperación hasta que los centros nucleares y los científicos estén totalmente protegidos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y según lo determine el Consejo Supremo de Seguridad del país.

El proyecto de ley también fue respaldado por el Consejo de Guardianes de Irán. Tras la aprobación de la ley, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán recibió la tarea de supervisar el proyecto de ley y su implementación.

BREAKING: Iranian President Masoud Pezeshkian has put into effect a law passed by parliament last month to suspend cooperation with the UN nuclear watchdog IAEA, Iranian state media report. pic.twitter.com/520U4HAmaV

— Quds News Network (@QudsNen) July 2, 2025