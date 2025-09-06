Presidente de Cuba finaliza visita a China y viaja hacia Laos (+Fotos)

El mandatario llegó a la capital china el pasado 2 de septiembre en la noche y se convirtió el día 3 en el único presidente de América Latina y el Caribe en asitir a las actividades conmemorativas por el aniversario 80 de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la derrota del facismo.

Durante esa misma jornada visitó el museo de historia del Partido Comunista de China y la empresa mixta Biotech Pharmaceuticals Limited (BPL), líder en la cooperación científica bilateral y allí elogió la capacidad de innovadora del lugar.

Díaz-Canel subrayó que la empresa ha ganado madurez, estabilidad y enfrenta desafíos actuales.

Una vez en la Embajada de la isla en esta capital, el líder antillano intercambió por videoconferencia con médicos y especialistas de la salud de Cuba que trabajan en diferentes provincias de China, algunas de ellas de difícil acceso y con condiciones climáticas-geográficas desafiantes.

Posteriormente el presidente conversó con los miembros de la Misión Estatal sobre la situación socioeconómica del país y acerca de los proyectos de cooperación entre China y Cuba.

Durante la jornada del 4, Díaz-Canel sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo anfitrión Xi Jinping y ambos subrayaron el carácter especial y la «amistad de hierro» entre los dos países.

Ambos líderes firmaron una declaración conjunta para acelerar la construcción de la comunidad de destino compartido entre China y Cuba.

También se anunciaron 11 documentos de cooperación en áreas como la Franja y la Ruta, seguridad global, agricultura local, inteligencia artificial y otros sectores.

En la tarde de esa jornada Díaz-Canel y el vicepresidente chino Han Zheng copresideron el acto por el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Durante la velada, ambas partes subrayaron el vínculo especial marcado por una amplia cooperación multisectorial, elevada confianza política mutua, concertación en temas internacionales y apoyo mutuo a los intereses fundamentales de cada uno.

En el acto, el presidente cubano otorgó la Medalla De la Amistad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) a Yang Wanming, presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero.

Miguel Díaz-Canel se trasladó a esta ciudad de la provincia de Guangdong y se reunió aquí con representantes de unas 77 empresas chinas interesadas en establecer o ampliar su presencia en la isla.

Expresó su admiración y respeto por China, y elogió la capacidad del gigante asiático para abrir cada vez más su puertas a los países del Sur Global en medio de un escenario marcado por las incertidumbres.

La agenda aquí incluyó además la visita a lugares de interés histórico y parques tecnológicos, así como conversaciones con máximas autoridades del gobierno y el Partido Comunista de la provincia de Guangdong.

Díaz-Canel terminó su segunda parada de una gira por Asia que lo llevó previamente a Vietnam y finalizará en Laos.