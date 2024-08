Presentan el dispositivo de carga más rápido del mundo

Tiempo de lectura aprox: 49 segundos

La tecnología permite cargar el móvil desde 0 % a 100 % en tan solo 4 minutos y 30 segundos.

La compañía china Realme presentó recientemente su nueva tecnología de carga, con una capacidad de 4420mAh y capaz de cargar completamente la batería de un ‘smartphone’ en menos de cinco minutos.

El cargador plegable SuperSonic Charge, de 320W, utiliza un diseño de cuatro celdas que actúan simultáneamente. Esto permite a los usuarios cargar su teléfono desde 0 a 100 % en apenas 4 minutos y 30 segundos. Actualmente es el cargador más rápido del mundo.

Yesterday, we witnessed the 320W SuperSonic Charge fill up a phone in around 4 minutes—truly a miracle! Let’s rewind to that thrilling moment and relive the excitement! #realme828Fanfest #320WFastestCharge pic.twitter.com/jDXXWOYOh3

— Chase (@ChaseXu_) August 15, 2024