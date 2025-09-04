Premio de OLADE para los estudios sobre eficiencia energética de UCf

Compartir en

La Maestría en Eficiencia Energética, coordinada por el Centro de Estudios de Eficiencia Energética y Medio Ambiente (CEEMA), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cienfuegos, recién recibió el Premio de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), en el apartado de Educación, que será entregado en Chile los próximos días.

A este premio se presentaron más de 100 proyectos de 15 países del área geográfica, en cuatro apartados. Según el coordinador, Dr. C Julio Rafael Gómez Sarduy:

“Se trata de un programa académico de postgrado, del que egresan especialistas capacitados para resolver problemáticas complejas de la esfera de la producción y los servicios en el empleo eficiente de energía; así como enfocados en el uso de fuentes renovables para su generación. La Maestría está certificada como de Excelencia por la Junta Nacional de Acreditación.

“Los trabajos de investigación que devienen de estos estudios, resultan de alta pertinencia, y están relacionados con el diseño de sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, sistemas de bombeo solar, uso de tecnología energéticamente eficiente para la optimización del agua en el proceso de refinación de petróleo, entre otros trabajos similares”.

En estos momentos se desarrolla la edición 18, y a ella concurren, en su mayoría, maestrantes con formación de ingenieros, cuya labor está relacionada con esta rama de la industria y la economía, en tiempos en los que hacer un uso racional y eficiente de la energía resulta de imperiosa necesidad para la economía cubana.

Según Isidro Fraga Hurtado, director del CEEMA, “Contamos con un profesional claustro académico y los egresados de la maestría aplican la teoría en la práctica, allí donde resulta necesario hacer más eficiente el uso de los recursos energéticos, para mantener la vitalidad de la sociedad”.

