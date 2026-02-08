domingo, febrero 8, 2026
Pospuesta la Feria Internacional del Libro

La 34 Feria Internacional del Libro de La Habana (2026), programada para realizarse del 12 al 22 de febrero, se pospone como consecuencia de la situación extraordinaria que vive el país, provocada por el bloqueo genocida que ejerce el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y su nueva escalada de agresiones para asfixiar económicamente a nuestro pueblo e intentar destruir la Revolución.

La información fue dada a conocer por el Comité Organizador del evento, el cual asegura que oportunamente se informará la nueva fecha de realización de esta importante cita cultural.

Granma

Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Fundado el 3 de octubre de 1965. Disponible en la web como diario desde julio de 1997.

