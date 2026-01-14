Por un 2026 con solidaridad y amistad entre los pueblos

Compartir en

En el balance anual de la delegación cienfueguera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) analizaron los cinco objetivos de trabajo que tenían para el 2025. En la discusión entre los presentes no estuvo enfocada en los aciertos, sino que se centró sobre todo en buscar los puntos a resolver para lograr un 2026 superior.

Abordaron entre los temas principales el crecimiento de la solidaridad con Cuba y con la delegación del ICAP. También analizaron el impacto que tuvieron las actividades realizadas como protesta contra el bloque, las actividades por la paz que siempre contaron con la presencia del sector educacional.

Efectuaron, además, funciones en el orden virtual con los amigos que generan solidaridad en otros países y encuentros con los becarios extranjeros. Los temas de las diferentes actividades estaban relacionados con la paz, el bloqueo, las causas justas, Palestina y Venezuela.

Durante el balance tomaron importantes acuerdos que van a dar un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo de los planes de la organización.

Participaron miembros de la dirección del Partido y las organizaciones de masas que tienen relaciones de trabajo con la delegación y sus trabajadores.

Durante el 2026, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos junto a las Fuerzas Armadas y las demás organizaciones de masas van a tener un plan de actividades amplio que tienen que ver con el pensamiento y la presencia actual de Fidel Castro en la revolución cubana, en honor al centenario del Comandante.

Respecto a Venezuela continuarán manteniendo el rechazo permanente a la agresión militar y al intervencionismo de Estados Unidos, pronunciándose con un ímpetu superior en el sentido de que lo que sucedió con el país sudamericano puede necesariamente sucederle a cualquier nación de América Latina en estos momentos. Es necesario que el mundo se pronuncie y la solidaridad aumente para lograr que devuelvan a Maduro y a su esposa lo más rápido posible a su país de origen.

