¿Por qué no pueden apagarse los circuitos de hospitales?

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 16 segundos

El concepto de no apagar los circuitos de hospitales es una práctica internacional, que obedece a razones obvias. No se trata de una decisión tomada en Cuba, por alguien, al azar. Ni mucho menos en Cienfuegos. Ocurre en todas las provincias del país.



En los centros asistenciales Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima, Hospital Provincial Pediátrico Paquito González Cueto y Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Girón se salvaguarda minuto a minuto las vidas de nosotros, de nuestros padres, abuelos, hijos, amigos, compañeros no importa en el barrio que vivan.

Protegerlos, entonces, resulta esencial. Solo el sábado 1 de febrero, cuando tuvo lugar la avería que sacó del sistema a la Termoeléctrica Antonio Guiteras, en el Hospital Provincial habían siete acoplados.

Es una apreciación errónea, sin base real, que mantener encendidos tales circuitos sobrecarga al resto, algo que ha sido explicado, sin la audiencia debida, por especialistas del sector.

La compleja situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en los últimos tiempos ha imposibilitado cumplir con la demanda del déficit de capacidad de generación debido a la insuficiente disponibilidad de combustible y la salida de varias Centrales Termoeléctricas en el país.

Las afectaciones energéticas de la provincia ninguna relación guardan con el mantenimiento de los circuitos que tributan a hospitales encendidos, sino con el problema nacional que atravesamos en el déficit de generación y la disponibilidad de combustible.

Podrían apagarse ahora mismo todos y los problemas continuarían exactos. A partir del primer semestre de este año se vaticina una mejoría sustancial del problema energético afrontado en el país, a partir de la entrada en funcionamiento de los primeros grandes parques solares fotovoltaicos, con los cuales Cuba sumará, solo en 2025, más de mil Megawatts.

Existe otro grupo de acciones e inversiones en el sector que propenderá a la solución progresiva del fenómeno.

Esos son los únicos y posibles caminos para salir del escollo que tanto perjuicio nos provoca en la vida diaria.

No obstante, en aras de despejar las dudas con el tema que nos ocupa y las inquietudes de algunos cienfuegueros sobre la permanencia de circuitos no apagables, dialogamos con Airobis Otero Martín, director del Despacho Provincial de Cargas de la Empresa Eléctrica en Cienfuegos, quien explicó lo siguiente:

“Durante las primeras caídas del SEN, el Despacho de Carga Nacional tomó la decisión de implementar en todas las provincias una Descarga Automática por Frecuencia (DAF) similar a la que estaba, ahora con mayor rapidez de las protecciones ante una salida imprevista del SEN”.

“A Cienfuegos le correspondió 5 MW de esa nueva automática, la cual solo se puede implementar en Sub-estaciones modernas, aquí existen dos (Junco Sur y la Rusa). También tenían como requisitos estar en circuitos que fueran no apagables, ellos son el C-17 y 18.

“El Hospital Provincial posee planta, pero no cubre toda la demanda y queda fuera la planta de oxígeno, entonces al ocurrir un disparo aunque sea pequeño, provoca que en seis horas no vuelva a tener vitalidad e imposibilita brindar el oxígeno requerido por los pacientes que lo necesitan. Por esa causa siempre se mantiene un banco de transformador por el C-20 y otro por el C- 17.

“Sucede lo mismo en el C-18 y C-92 que respaldan al Centro Especializado Ambulatorio (CEA), que no puede mantenerse solamente por el C-18 porque tras provocarse un disparo trae difíciles consecuencias para los pacientes que se dializan, por eso se asegura el C-92”.

¿Por qué esos circuitos son tan extensos?

“Así fueron diseñados en su momento y resulta imposible reducirlos, debido a la escasez de recursos actual. Esos cambios necesitan interruptores, aumento de calibre, cambio de aislamiento y ahora no contamos con todo ese material para ejecutarlo”.

¿Por qué en esos circuitos no se quitan los llamados caballitos de los transformadores ?

“Es muy engorroso y se necesitan varias dotaciones de linieros para ejecutar esa manipulación. Cada vez que se abre y cierra esos fusibles le quitamos vida útil al equipo, provocándole desgaste. Ni el país, ni la provincia cuentan con equipos de reposición. Además, el monitoreo y el control de esa acción es muy complejo e inviable”.

Visitas: 84