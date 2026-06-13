Intercambió presidente del Parlamento con homólogos municipales

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Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento), intercambió hoy mediante videoconferencia con presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular.

En el encuentro, Lazo Hernández reflexionó sobre el papel de estos órganos atendiendo a la actual situación del país frente al bloqueo económico, comercial, financiero y energético, y a la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, destacó el sitio del Parlamento.

Subrayó la importancia de fortalecer el rol del municipio en la estrategia de desarrollo económico-social, el vínculo con la población en cada localidad, y el respaldo a las medidas diseñadas para superar la situación actual, entre otras prioridades.

La reunión de trabajo contó con la participación, además, de Ana María Mari Machado y José Luis Toledo Santander, vicepresidenta y secretario del Parlamento cubano, respectivamente; gobernadores, directivos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Consejo de Ministros.

Durante el intercambio se constataron las experiencias en la implementación del movimiento popular-participativo “Mi Barrio por la Patria”, en función de consolidar la participación popular en el barrio y la comunidad.

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