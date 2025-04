Por el pueblo de Cuba hay que morirse, declaró Díaz-Canel

Compartir en

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de heroico al pueblo de la nación antillana y manifestó su disposición a morir por defender todos sus derechos, según trascendió hoy.

“Es una convicción que se me multiplica en todos los encuentros que tenemos con este pueblo. Por este pueblo tan heroico hay que morirse. Porque todos los días está dando lecciones de ejemplaridad, de heroísmo”, declaró el jefe de Estado.

Durante una entrevista concedida a los comunicadores y periodistas de España Pascual Serrano, Javier Couso, José Manzaneda y Carlos González Penalva, Díaz-Canel resaltó que, a pesar de las complicadas circunstancias actuales del país, su pueblo realiza grandes esfuerzos para superarlas.

“En vez de ver desaliento, en vez de ver frustración, siempre está arriba, siempre buscando cómo salir adelante, siempre buscando cómo luchar y cómo triunfar”, expresó durante el intercambio, divulgado este martes en una emisión conjunta del programa de la televisión local, Mesa Redonda, Cubainformación en España y Venezuela News.

El mandatario reconoció que “tenemos tendencias negativas, que en tiempo de crisis se agudizan y se muestran en una mayor dimensión”, las cuales, dijo, se enfrentan “discutiendo nuestros problemas con honestidad”.

Destacó, además, que “ese heroísmo del pueblo se alimenta mucho de la solidaridad que recibe de los amigos en el mundo”.

“Sabemos lo que cuesta defender a Cuba y cómo se presiona, cómo se trata de evitar que haya personas, grupos, países, organizaciones y partidos que quieran defenderla. Por lo tanto, eso no lo vamos a defraudar”, aseguró.

“Ténganlo por certeza: la generación o generaciones que hoy están asumiendo la continuidad del proceso revolucionario, están ocupando las responsabilidades del gobierno, del partido”, comentó.

Son, subrayó, “generaciones leales al pensamiento de Fidel, al pensamiento de Raúl, a la Generación del Centenario. Aprendimos de ellos. Tenemos sus mismas convicciones y vamos a defender la Revolución cubana hasta las últimas consecuencias’.

Al responder a una interrogante de Manzaneda, el mandatario expresó que “lo que más frena nuestros sueños, las realizaciones del pueblo cubano, y lo digo responsablemente, es el bloqueo (económico, financiero y comercial del gobierno de Estados Unidos)”.

Pero, zanjó, también tenemos que mejorar y perfeccionar nuestro trabajo.

“El pueblo cubano resiste por su propia voluntad, por su propia convicción, por su capacidad; pero, también porque sabe lo que significa la Revolución cubana para el mundo”, señaló.

Para nosotros, apuntó, es de mucha responsabilidad ver cómo tantas personas en el mundo, incluso en las latitudes más distantes, que han hecho de su vida el apoyo a la Revolución cubana.

Eso no lo podemos traicionar, reiteró, y aclaró que “no queremos que nos vean como una sociedad perfecta, pero sí aspiramos a construir una sociedad mejor, y queremos trabajar con los que quieren un mundo mejor, que no solo puede ser posible, sino que es necesario que sea posible”.

“Lo que sí les puedo asegurar, y responsablemente me atrevo a decirlo en nombre de la mayor parte del pueblo cubano, es que aquí no se rinde nadie. Aquí no se rinde nadie”, aseveró.

Y, declaró, podrán seguir apretando el bloqueo, podrán seguir difamando de todas las realizaciones en las redes sociales, pero hay mucha moral, hay mucha historia que defender, y hay mucho coraje en el pueblo cubano.

