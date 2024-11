Poemas dedicados a Fidel Castro (selección) (II parte)

Compartir en

Muchos son los poemas dedicados a Fidel salidos de la pluma de prestigiosos intelectuales del mundo y de Cuba. Entre los aquí seleccionados encontrarán los de Nancy Morejón, Virgilio López Lemus, Arturo Corcuera, poeta peruano, Antonio Guerrero Rodríguez, Elías Cedeño Jerves (poeta ecuatoriano), Francisco Riverón Hernández, Pura del Prado, Justo Rodríguez Santos, David Moya Posas, Pablo Armando Fernández, Hildebrando Pérez Grande, Miguel Barnet, Juan Cristóbal, Juana García Abás y de Alex Pausides. Muchos de ellos aparecen en Cantar de Alejandro, libro de poemas dedicados a Fidel, publicado por Ediciones Unión y la Colección Sur.

El perfil de Fidel

De: Arturo Corcuera, Poeta peruano

Para hablar de Fidel

hay que cederle la palabra al mar,

pedir su testimonio a las montañas.

El Turquino canta y cuenta su biografía,

los pájaros la propagan,

saben su edad y repiten su nombre.

La edad de Fidel

es la edad de los framboyanes en flor,

la enhiesta edad de su barba verde olivo.

Todos lo sabemos,

los héroes no tienen edad,

tienen historia,

hacen la historia,

son la historia.

No lo arredra la cuadratura del Pentágono

ni las bravatas al rojo de cara pálida

en la hora oscura de la Casa Blanca.

Quien lo dude puede ver en alerta al héroe

y un millón de cubanos cara al Norte

en el malecón de La Habana.

Él es América Negra,

América Hispana,

América Andina:

el perfil de Fidel

es el perfil

de América Latina.

¡Ordene, Comandante en Jefe!

De: Antonio Guerrero Rodríguez

A usted, fiel combatiente que incendió

la aurora decisiva de la independencia

con el esfuerzo de sus nobles entrañas.

A usted, conductor incansable que ha guiado

la ruta de la historia por el honor,

la hermandad, la sólida esperanza.

A usted, invicto soldado que cabalga

sin miedo hacia el sol de la muerte

enfrentando al más brutal imperio.

A usted, que viene y va entre verdades

y lleva en sus manos un corazón gigante

ofreciéndolo con altruismo al mundo.

A usted,

que es pueblo en el pueblo,

que es tierra en la tierra,

que es justicia ante el podio,

que es paz ante la guerra,

le decimos:

¡Fidel, nuestra bandera socialista

jamás se caerá de nuestras manos!

¡Ordene, Comandante en Jefe!

díganos cuál batalla librar

nuestra victoria será inevitable.

Gracias, Fidel

De: Francisco Riverón Hernández

Alguien le puso: Fidel,

Cuba se lo dio a la vida,

y se le abrió en una herida

que va sangrando con él.

Una agua como de miel

en la sonrisa mojada,

una sangre desvelada

de bravo en el pecho bravo

y un no querer ser esclavo

creciéndole en la mirada.

Lo meció buena mujer

en cuna de seda buena,

pero le duele la pena

del bohío y del taller.

Estudiante, su deber

le conoce de temprano;

y por el decir martiano

echa su vida sin calma

con una red en el alma

y luz de libro en la mano.

Por eso le oyen gritar

los caminos y las calles,

por el hambre de los valles,

por la angustia del solar.

Por donde marcha su andar

el valor dice: ¡Presente!

en la anchura de su frente

hermana del resplandor,

la patria tiene sabor

a limpia y a combatiente.

Cuando regresó el pasado

por un camino de penas

y hacia un clima de cadenas

el tiempo fue desandado,

su afán por lo liberado

le hace la sangre febril;

y en una explosión civil

que alumbra la madrugada,

se para frente al Moncada

sin canana y con fusil.

Y peleador necesario

leal en cada episodio,

se le ve mirar sin odio

inútil al adversario.

Sabor universitario

le enseña a mirar así,

alma de nuevo mambí,

trae en la mano la rosa

y la guerra generosa

que dictó José Martí.

Yo, que le quiero este asombro

de verlo pelear su guerra,

lo siento andar por la Sierra

llevando a Cuba en el hombro.

El aire donde lo nombro

se vuelve de su calibre;

acá y allá, donde vibre

su sabor a rebeldía,

Cuba —labio en agonía—

usa una sonrisa libre.

Su gesto salva el honor

de este tiempo avergonzado,

ya es como un dolor lavado

nuestro presente dolor.

La anchura de su valor

tiene la de su papel;

y van creciendo con él

y por lo que el alma lleva,

un ansia de Cuba Nueva

y un… ¡Muchas gracias, Fidel!

(3 de diciembre de 1956)

Canto a Fidel Castro

De: Pura del Prado

No sé cómo creciste, pero tomaste espuma,

nata de mar, almendra de mañana guajira,

te fue saliendo un gesto de montaña, de puma

arisco a la maldad, de yunque de ira.

Palmas al sol, campiñas y montes orientales,

te hicieron puro y claro como el agua encendida.

Tienes no sé qué cosa de ceiba y maniguales

donde la catarata suena a limpio y a vida.

Tienes hasta las uñas de varón y hasta el trueno

sobre la árida tierra se parece a tu hombría.

Ya nos cambias los gustos hasta en el pan moreno

porque todas las cosas saben a tu hidalguía.

Eres un hombre como los demás,

joven, buen mozo, saludable y fuerte.

La tierra hará tranquila un poco más

de abonos y rosales con tu muerte.

El cielo te conoce enamorado

te ha visto padre como tantos otros,

y sabe el salto al fuego que tú has dado

para sacrificarte por nosotros.

Porque fuiste cruzando como un tren

por paisajes de lacras y pobreza,

bajaste a pelear en un andén

y se volvió heroísmo tu tristeza.

Canto a ti, a tus muchachos aradores del aire

con la profunda reja del fusil y la llama,

ejército sin bozo que alza el grito de Baire

hasta desde sus verdes ataúdes de grama.

Mañana lloraremos los muertos juveniles

y cantando los himnos construiremos el día.

La paz, el pan, la dicha, saldrán de los fusiles

que en las montañas cantan fuegos de rebeldía.

I

Viste un pueblo desolado

una caña de amargura,

como de mujer impura

el patrio vientre manchado,

te indignó de lado a lado

su mejilla de dolor,

de frente a su abusador

tú encendiste nuestra guerra

con campesinos sin tierra

de la región del honor.

II

Veo en ti como crecer

lo que se quedaba enano,

con un gesto de tu mano

nos das el amanecer.

Por quererte hay que querer

todos los muertos de luz

que subieron a la cruz

del sacrificio por Cuba

y subir adonde suba

tu romántico arcabuz.

III

Va la justicia por ti

abierta de par en par,

y nos vino por el mar

en tu yate de mambí

un recado de Martí,

terreno para el montuno,

opresión para ninguno

y libertad para todos,

decencia hasta por los codos

y castigo para uno.

IV

En la fila de ladrones

tú no has formado jamás,

ni Atila ni Barrabás

usaron tus pantalones.

Ni te compran los doblones

ni tienes un mal pasado,

un pueblo desalentado

se esperanza en que eres puro.

De ti depende el futuro

de nuestra fe, ten cuidado.

V

No son males de apariencia,

sino gangrenas de fondo

las que duelen en lo hondo

como un pus de la decencia.

No se trata de impaciencia

por derribar un bribón,

te quiero como un ciclón

que nos limpie totalmente

de bandoleros la frente,

de abusos al corazón.

VI

Creo en ti, en tu valentía,

que es la del pueblo cubano,

creo en la casa de guano

que te abre su portería,

creo en la alta serranía

que te esconde protectora,

creo en el día y la hora

en que alzarás un Turquino

por siempre en nuestro destino

con tu idea triunfadora.

VII

Me gusta verte soñando,

rodeado de aguas salobres,

en el triunfo de los pobres

y el fin del hasta cuándo.

Me gusta saber que andando

el tiempo tú subirás

y no te corromperás

porque crecerán tus hombros

no para llevar escombros

sino el amor de los más.

VIII

Eres bueno, y como tal

te duele matar soldados

y los quieres conquistados

para tu limpio ideal.

Como un puñado de sal

le das sabor al decoro,

tengo muertos que no lloro

pues cayeron por tu sueño

de elevar este pequeño

rebaño inclinado al oro.

Te amo en el pueblo, Fidel,

pensar en ti me ilumina,

eres un sol en la esquina

con tu foto en el papel.

Y se me vuelve de miel

el periódico contigo

porque eres un haz de trigo

que brilla entre tanta sombra.

Se enriquece si te nombra

el corazón de un mendigo.

Has pasado por dolores

como mordiendo metal

Picaron auras del mar

en tu costado de amores.

Pero cuantos sinsabores

quisieron doblar tu frente

se encontraron de repente

sor tu firmeza mellados

y te vieron, asombrados,

derecho como una fuente.

El abogado desconocido

De: Justo Rodríguez Santos

En nombre de la Estrella Solitaria,

en nombre del Apóstol agredido,

en nombre de su pueblo esclavizado,

llega un joven de toga y pergamino.

A denunciar el crimen alevoso

y la diversidad de los delitos,

concurre un abogado cuya firma

estrena el cartulario en el registro.

Apartando legajos y expedientes,

cuya resolución abarca siglos,

la denuncia del pueblo, por su mano

habla a los tribunales sorprendidos.

Muestra el retrato del traidor, su ficha,

sus crímenes y robos repetidos.

Código en mano, suma las sanciones

que deben sus variados latrocinios

y reclama lo enjuicien sin tardanza

y ocupe su lugar en el banquillo.

Sus palabras anegan el silencio

que reverbera, terso y cristalino.

Pero las graves momias del birrete

parecen no entender el verbo digno.

Un ciudadano humilde, con un sobre,

un abogado nuevo y decidido,

que aprieta las clavijas de la ley

para que se oigan todos sus registros

Romance a Fidel Castro

De: David Moya Posas

La sombra dice palabras

de futuro y de pelea.

Hombres de caza y martirio

sobre la Sierra Maestra

dibujan nombres obscuros

sobre el mapa de la arena.

Los fusiles se levantan

desesperados de presa,

aguardando la llamada

ondulante de la hoguera.

-¿Dónde están los calendarios

que televisen la fecha

en que los hombres de abajo

rompan al fin sus cadenas?

El día de la explosión

definitiva rodea

con un abrazo de cóleras

los vestigios de la espera.

Martí dibuja en la lucha

los hurras de su bandera

señalando con su espíritu

la alborada de la meta.

-¿Dónde estás tú, Fidel Castro,

con tus sílabas de hierba,

con tus ojos de rocío

pulverizando la niebla?

-En un hueco de la luz

obstinada de la tierra

voy modulando el guarismo

hidrógeno de la guerra.

El sátrapa quedará

-viudo de alba y sementera_

con el pulso destrozado

desposando las luciérnagas.

Habrá lágrimas y cruces

y erigirá la violencia

un presídium de sollozos

en la saliva materna.

Se abrirán ramos de pólvora

sobre la faz de la piedra.

El vendido y el eunuco

hincarán rodilla en tierra.

Habrá un coro de aleluyas

la madrugada suprema

en que el “26 de julio”

clave en el triunfo sus tiendas.

Y Fidel Castro vendrá

aureolado de pelea

a eternizarse en la lucha

libertaria del planeta.

(Tegucigalpa, D.C., Honduras, 12 de julio de 1957)

De bien y gloria lleno

De: Pablo Armando Fernández

para Fidel

Mi empeño solicita tu asistencia.

No me creo capaz de devolver

indemne a la palabra su inocencia

que se hace imprescindible conocer;

si he de cantar al don, límpida esencia,

que en ti es conocimiento del saber

dar a la vida lustre, arte y ciencia

que en todo humano multiplique el ser.

Ya sé que a la palabra le has devuelto

la integridad que aporta la confianza

de saberla custodia de lo cierto.

He intentado cantarte y persevero,

oírte forja y nutre la esperanza

de que cantarte es celebrar enero.

Es celebrar tu noble nacimiento

que en otros multiplica patrio aliento.

Cantar de Alejandro

De: Hildebrando Pérez Grande

Marchamos hacia el amanecer de la armonía. Nadie podrá decir

que es una flecha oscura nuestro nombre. Con las luces

apagadas, y teniendo como lumbre los ojos acerados

de la aurora, salimos una madrugada de noviembre hacia la Isla.

La historia dice ahora que había mal tiempo

bajo el cielo de los navegantes. Que la lluvia

caía pertinaz sobre los hombres. Y los vientos del Caribe

no solo presagiaban el constante peligro del naufragio

sino que los vómitos, las fatigas y los imborrables ataques de asma

arañaban nuestro corazón mientras oteábamos la sal del horizonte.

Nadie podrá decir que es una flecha oscura nuestro nombre.

En aquel yate de color blanco, remontando

un mar de azafrán y vieja cristalería, sentíamos

cómo las olas de la incertidumbre nos herían

de igual manera que nuestro deseo de acabar con el pasado.

Y al momento de registrar nuestro desembarco en las aguas

fangosas de Las Coloradas, con la misma alegría

de los niños que miran el porvenir con los ojos

de Abel, de Frank y de aquel peruanito cuyo nombre

nunca más supimos y cuya imagen siempre atamos a la de Juan

Pablo, a su sonrisa insepulta, descubrimos

que detrás de cada acto nuestro resplandecería la palabra del Apóstol.

Después vino la escritura de fuego, el temple

del cuchillo relampagueando en las noches de la Sierra,

la apertura hacia la luz del trabajo voluntario

y, como una mano tibia que se tiende

para estrechar otra, el internacionalismo proletario.

Nadie podrá decir que es una flecha oscura nuestro nombre.

Nuestro pequeñísimo nombre que hoy atraviesa otras latitudes

en el atavío y el máuser de los compañeros que entre cánticosy espasmos

marchan hacia el amanecer de la armonía.

Nadie podrá decir que es una flecha oscura nuestro nombre.

Fidel

De: Miguel Barnet

Es cierto que los poetas

atrapan instantes de la vida

y los fijan en la historia

Generalmente el pasado

vago y nostálgico

O el presente inmediato con sus fuegos sutiles

y sus reverberaciones

Pero qué difícil atrapar el futuro

y colocarlo para siempre

en la vida de todos los poetas,

de todos los hombres

Fidel

De: Juan Cristóbal

Rodeas como el sol las colinas de la aldea

jamás ocultas el viento o las semillas temblorosas de la noche

los hombres se reúnen para oírte

tu voz es tan dulce como el primer aguardiente soñado

de la tierra

y a pesar que soportas como el trigo los silencios

y las calumnias de los días

sonríes cuando las sombras se esconden en la lluvia

o cuando los sueños no desatan tempestades o uvas

en el fuego

por eso hablas con el pueblo

cantas con los niños

discutes con la hoguera

te enfrentas al mundo como un caballo salvaje por el cielo

el viento las flores las raíces te ofrecen sus moradas

en el huerto

pero prefieres mirar al sol crecer como una naranja

en los patios alegres del colegio

Fiel

De: Juana García Abás

a Fidel Alejandro

y aquella paloma

¿de mi palomar?

Hacia las fuentes,

al pan de la memoria

palma real (índice, amparo y fruto;

luego aceite y lacinia destramada: lumbre de esta miga

blanquísima)

ante la sombra de las centurias,

las palomas acuden al eco de tu luz.

(13 de agosto en 2006)

Crónica de Quito

De: Alex Pausides

a Winston Orrillo

en quito una ancianita

de coca y cóndor y casi centenaria

después de ver a fidel

estrecharle la barba la sonrisa

el corazón lleno de pueblo

—toda un temblor

una brasa increíble a su ceniza—

le dijo a su nieto

que ya podía morirse

que ya era feliz

porque había visto

al hombre

(Manzanillo, 1972)

