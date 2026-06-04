Pinceladas de Montevideo: el “Centenario”, el futbol y la pasión charrúa

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“Ahí se acerca Munaretto, como un bólido, a la portería contraria…sigue Muranetto con el balón, mientras el defensa de los adversarios trata de arrebatarle la pelota. Se ubica Munaretto a zona peligrosa de tiro, a escasos metros del arco de la puerta…Muranetto, Muranetto, patea con fuerza la esférica…¡Gooooollll de Muranetto!, y con este certero disparo el volante derecho del Club Atlético Colonía pone delante a su equipo en la final de la competencia”, así lo describía el narrador local en el estadio municipal de Cardona.

Con apenas ocho años de edad Franco Emiliano Munaretto Sánchez es uno de los tantos prospectos del futbol uruguayo, con más de 80 goles en su corta pero fructífera trayectoria deportiva desde que comenzó con solo tres años a practicar entre los menores en su natal Cardona, municipio del Departamento Soriano, en la República Oriental del Uruguay.

A las puertas de la vigésima tercera Copa Mundial de la FIFA México/ Estados Unidos/ Canadá 2026, a desarrollarse del 11 de junio al 19 de julio, varios aficionados de ese deporte, entre ellos el amigo uruguayo y muy apasionado al también denominado balompié, Eduardo Lapachian, recuerdan que la final de la primera de esas ediciones futbolísticas, se realizó en Montevideo, capital del Uruguay, en julio de 1930, y fue, precisamente, el país sudamericano el que conquistó el preciado trofeo del evento.

A propósito del principal certamen del más universal de los deportes, organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación, mejor conocida como FIFA por sus siglas en francés, para la pionera de las copas mundiales la nación anfitriona construyó, en menos de un año, el Estadio Centenario para acoger a los amantes de esa disciplina, tanto locales como foráneos, que asistirían a tan memorable confrontación deportiva internacional.

El 21 de julio del año precedente se había colocado la primera piedra fundamental del futuro recinto. Entre febrero y julio de 1930 se concretó la ejecución, en tiempo récord, diseñada por el arquitecto Juan Antonio Scasso. Precisan los historiadores deportivos en Uruguay que para la ejecución de la monumental obra fueron excavadas 160 mil metros cúbicos de tierra y se utilizaron 14 mil m³ de cemento armado, en tanto, en la cancha fueron colocados 200 mil panes de césped. Tras varias transformaciones constructivas, en la actualidad, el estadio dispone de mejor luz artificial luego de instalársele mil 500 luxes en 2021.

La capacidad inicial del “Centenario” se ha ido transformando con el tiempo El aforo actual, según la fuente consultada, se dice que es de 60 mil 235 espectadores, y aseguran que llegó a recibir a 74 mil 830 personas, una vez que se ampliaron las dos cabeceras.

Cuentan los cronistas de la época que el día anterior a la inauguración se secó el piso con braseros y estufas eléctricas y que ese día el cemento aun estaba fresco. No obstante, el propio 18 de julio, fecha señalada para la inauguración por conmemorarse el centenario de la Jura de la Constitución uruguaya, cuyos cien años de existencia le daba nombre a una de las instalaciones de su tipo más importantes de Sudamérica.

Agregan los estudiosos del tema que el imponente escenario futbolístico fue declarado Monumento Histórico del Futbol Mundial por la FIFA el 18 de julio de 1983, convirtiéndose así en la única construcción de esta naturaleza que ostenta tal condición a nivel planetario.

En el área perimetral de la instalación se encuentra el Museo del Futbol, ubicado debajo de la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario. El objetivo fue conservar el patrimonio futbolístico y difundir la historia de este deporte tanto del Uruguay como de Sudamérica y del mundo. El mismo posee una rica colección de objetos, imágenes y elementos vinculados a las copas del orbe, entre ellos, por supuesto, los trofeos conquistados en estas lides por los uruguayos.

El once Celeste o Charrúas, como también se le conoce, además de conquistar la primera Copa en 1930 en disputado partido que terminó 4-2 contra el conjunto argentino ante 68 almas, volvió a repetir la hazaña en 1950 frente al poderoso equipo de Brasil, por dos goles a uno, con el mérito adicional de haber derrotado al gigante sudamericano en su cuartel general, el Estadio Maracaná, Río de Janeiro, acontecimiento conocido por “Maracanazo”; una verdadera sorpresa ante 173 mil 850 espectadores.

Como dato interesante de la Copa primigenia de 1930 aportar que fue el francés Lucien Laurent quien encendió las escaladas de goles en la historia de estos certámenes cuando perforó entre los postes contrarios con una volea de pierna derecha contra México. A partir de entonces ya son más de 2 mil 700 dianas en cerca de 975 partidos y 22 torneos.

El futbol para los uruguayos es pasión y por amplio margen el deporte más popular. Se dice que que es un país futbolizado porque desde hace mucho tiempo que forma parte de la identidad nacional. Es una práctica de todas las edades llevada a cabo desde los más pequeños hasta veteranos y se realiza ya a nivel profesional, ya aficionados, en diferentes ligas y campeonatos nacionales.

Actualmente el futbol uruguayo de mayores está organizado por la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), fundada el 30 de marzo de 1900, tanto en la rama masculina como la femenina y cuenta con 70 clubes, principalmente de Montevideo, aunque también es notable el auge en el interior del país.

En su historia de casi un siglo, el “Centenario” ha acogido numerosos campeonatos sudamericanos en diferentes categorías, además de la Copa América de 1995. En cuanto a las ligas nacionales son sonados los clásicos disputados entre el equipo Peñarol y el Nacional.

Ahora bien, en los más de 90 años de existencia, el coliseo ha sido sede de numerosos y multitudinarios conciertos de artistas nacionales y extranjeros. Algunas de las figuras reconocidas en la arena internacional que han desfilado por aquí son Chayanne, Enrique Iglesias, Fito Páez, Joaquín Sabina, Luciano Pavarotti, Luis Miguel, Ricardo Arjona, Rubén Blades y Maná, entre muchos otros. El espectáculo más reciente fue el de la colombiana Shakira, la que por dos noches reunió a más de 50 mil espectadores, respectivamente, con par de show de lujo.

Y mientras crecen las expectativas por esta Copa Mundial 2026, Eduardo y millones de otros charrúas amantes de futbol como él, siguen apostando por los “Celestes”, y aunque la tienen muy difícil en su grupo, confían en que su equipo no los defraudará en el campo de juego.

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