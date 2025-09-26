Petro participa en las marchas de Nueva York en contra de Netanyahu (VIDEO)

Compartir en

El mandatario colombiano pidió esta semana a la ONU, crear “un Ejército de la salvación del mundo” para detener “el genocidio” de Israel contra Palestina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participa este en las multitudinarias marchas en contra de Israel y el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que se registran en Nueva York, EE.UU., en rechazo al “genocidio” de la población de Palestina en Gaza.

“Hemos hecho una propuesta hace dos días a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creo que con el último veto que realizó EE.UU. en el Consejo de Seguridad, se acabó la diplomacia. La historia de la humanidad nos ha mostrado durante milenios que cuando la diplomacia se acaba hay que pasar a otra fase de la lucha“, expresó el mandatario colombiano a través de un megáfono desde las calles de Nueva York.

Petro añadió que “lo que ocurre en Gaza es un genocidio, no hay que decirlo de otra manera, es para desaparecer al pueblo palestino, y cuando hay genocidio se comete un crimen contra la humanidad”.

#ATENCIÓN | El presidente @petrogustavo lidera las multitudinarias marchas en contra de Israel en Estados Unidos y desde allí envía un mensaje de rechazo al genocidio en Gaza.🗣️ “Hemos hecho una propuesta a la Asamblea de las Naciones Unidas. Con el último veto se acabó la… pic.twitter.com/V2N0WbAyfx — Radio Nacional CO (@RadNalCo) September 26, 2025

Esta semana, durante su participación en los debates de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York (EE.UU.), sede del organismo internacional, Petro exhortó al ente a trabajar coordinadamente para que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y los responsables del “genocidio” en Palestina, sean capturados y procesados por sus crímenes contra la humanidad.

Por ello, instó al organismo a frenar la diplomacia que no ha dado resultado a los problemas globales, sino a tomar acción para detener la matanza en Gaza. “Hay que liberar a Palestina”, expresó Petro, quien llamó a la comunidad internacional a tomar las armas y conformar un ejército internacional para detener a Israel de sus acciones bélicas que hasta ahora nadie ha podido frenar.

“La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocido en Gaza con la efectividad de un Ejército de la salvación del mundo, votado por la Asamblea de las Naciones Unidas y sin veto”, dijo.

El mandatario también condenó “el genocidio” contra la población Palestina y dijo que la comunidad internacional, incluyendo a la ONU, son cómplices del exterminio de los gazatíes por parte de Israel.

Al respecto señaló que el presidente de EE.UU., Donald Trump, también es responsable de esa situación. “Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles”, expresó Petro.

