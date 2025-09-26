Constató presidente cubano eficiencia agroecológica en Mayabeque

Compartir en

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, constató hoy la eficiencia de las prácticas agroecológicas en la finca La Asunción, ubicada en el municipio de San José de las Lajas, capital de la occidental provincia de Mayabeque.

Según Diario Mayabeque, el mandatario dialogó con el productor Rolando Muñoz Casas, socio de la Cooperativa de Créditos y Servicios Nelson Fernández, sobre los principales cultivos, la rotación de siembras, el mejoramiento de semillas y la aplicación de bioproductos.

El jefe de Estado se interesó por la producción de frutales destinados a la merienda escolar, los rendimientos del maíz criollo y la utilización de microorganismos eficientes, humus de lombriz y otros medios biológicos que elevan la productividad sin afectar el medioambiente.

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, Díaz-Canel recorrió áreas de la finca, fundada en 1997, con 30 hectáreas de extensión, de las cuales dos se dedican a la frutabomba y seis al frijol negro y colorado.

Muñoz Casas explicó que los altos rendimientos en la frutabomba responden al uso de técnicas agroecológicas como la trichoderma y el Ecomic, que permiten obtener más de 20 toneladas destinadas al Estado y 15 al turismo.

La finca La Asunción forma parte de un proyecto de colaboración internacional con la Agencia Mexicana para el Desarrollo, orientado a diversificar cultivos y garantizar alimentos para el consumo social y la exportación.

Como parte de la estrategia de recorridos por los distintos municipios del país, Díaz-Canel llegó luego hasta la Empresa Mixta Porcien, dedicada a la producción porcina y perteneciente al Grupo Agroforestal de Mayabeque.

En Porcien, ubicada en Valle del Perú, un colectivo de nueve trabajadores mantiene ocho naves con cerdos desde las distintas etapas: maternidad, preceba, ceba y sementales, detalló el periódico.

Díaz-Canel preguntó sobre el proceso de producción de carne, los recursos, la atención a los animales, su alimentación y las cuestiones referentes a las condiciones laborales del personal.

También acompañaron al Presidente Edelso Antonio Ramos Linares, primer secretario del Comité Provincial del PCC en Mayabeque; Manuel Aguiar Lamas, gobernador; y Héctor Giniebra Junco, director del Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal.

