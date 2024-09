Petro denuncia golpe de Estado en curso en Colombia

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 41 segundos

El presidente de Colombia advierte de un golpe de Estado en curso, a través de acciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para suspenderlo de sus funciones.

En su cuenta en X, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado este domingo que las investigaciones en desarrollo sobre supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral en 2022 forman parte de un plan para deponerlo.

“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, ha subrayado Petro en la mencionada plataforma comunicacional.

El CNE ha iniciado una investigación bajo el alegato de que la campaña de Petro habría superado los topes de gasto permitidos, además de haber recibido fondos de fuentes de financiación prohibidas, acusaciones que el mandatario ha rechazado enfáticamente.

En tal sentido, el jefe de Estado ha precisado que “la Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el Consejo Electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección”.

“Cada paso dado contra el presidente en el Consejo Electoral construye un golpe de Estado. ¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de Estado contra el presidente”, ha alertado Petro en X.

El mandatario colombiano ha acusado a sectores oligarcas y de la derecha colombiana de emplear las instituciones electorales del país para frustrar el triunfo logrado en las urnas por las fuerzas populares en 2022.

“Es un golpe de Estado lo que planean contra el pueblo y contra el presidente. Así de simple. Y se empeñan los dineros de los poderosos y de la mafia para ello, incluidos los planes de asesinato”, ha denunciado Petro en otro mensaje publicado en X.

“Que la oligarquía no quiera un presidente que no es de su cuerda es asunto suyo, pero que pretenda tumbarlo es otra cosa”, ha subrayado el dignatario, quien ha hecho un llamado al pueblo de Colombia a enfrentar los planes golpistas.

“Que se quede o se vaya el presidente que no ha cometido delito alguno será asunto que decida de nuevo el pueblo colombiano, en las calles. Preparémonos para ello”, ha enfatizado.

Ante el peligro del golpismo y de una regresión antidemocrática, organizaciones sociales y gremiales con larga tradición de lucha, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Comando Nacional Unitario (CNU) y la Coordinadora Nacional para el Cambio (CNPC), han convocado una Asamblea Nacional.

Esta tendrá lugar el 14 y 15 de septiembre y se aprovechará para organizar, el 19 de septiembre, una movilización nacional masiva para rechazar el golpe de Estado y repudiar a sus protagonistas, según informa la cadena Telesur.