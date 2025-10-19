Petro alecciona a Trump en un duro mensaje: “Usted es grosero e ignorante con Colombia”

Compartir en

Anteriormente, el mandatario estadounidense acusó a su homólogo colombiano de ser “líder del narcotráfico ilegal”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con un duro mensaje a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo acusó de ser un “líder del narcotráfico ilegal”.

“Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EE.UU., al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. […] Yo no hago ‘business’ [negocios], como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común. […] Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”, escribió el mandatario colombiano en sus redes sociales.

Anteriormente, Trump afirmó que el narcotráfico se ha convertido en “el negocio más grande de Colombia” y que Petro, además de liderarlo, no ha hecho nada para detenerlo, pese a los “cuantiosos pagos y subsidios provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo contra América”.

“Es un líder del narcotráfico ilegal”

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico ilegal que promueve enérgicamente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en toda Colombia”, manifestó el inquilino de la Casa Blanca a través de Truth Social.

En este sentido, anunció que todos los pagos por parte de Washington se detendrán. “A partir de hoy, ni estos pagos ni cualquier otra forma de pagos o subsidios seguirán siendo enviados a Colombia”, dijo.

Desde el pasado mes de agosto, Washington ha desplegado sus fuerzas militares en aguas del Caribe bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que no ha presentado sustento ni pruebas de esto. En el marco de esta operación, ha realizado múltiples bombardeos contra embarcaciones que presuntamente iban cargadas de sustancias ilícitas con destino a EE.UU.

“EE.UU. ha cometido un asesinato”

Uno de estos ataques, que fue perpetrado el pasado 15 de septiembre y dejó a tres hombres fallecidos, presumiblemente se habría realizado contra un navío colombiano y en aguas de este país caribeño, según declaró Petro el viernes, citando un informe de RTVC Noticias.

“Funcionarios del Gobierno de EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales“, publicó el presidente en X, indicando que la embarcación colombiana “estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”. “Esperamos las explicaciones del Gobierno de los EE.UU.”, subrayó.

