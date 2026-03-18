Palmira y el desafío de producir alimentos para el pueblo

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En medio del complejo escenario económico que enfrenta la Isla, donde el acceso a los alimentos y los altos precios golpean con fuerza el bolsillo de la población, el municipio de Palmira apuesta por la autonomía productiva. La recién creada Empresa Agroindustrial Municipal surge como el mecanismo para autoabastecer el territorio y reorganizar el campo local, aunque los desafíos, desde la falta de combustible hasta la necesidad de recuperar tierras, aún están a la orden del día

Fue en noviembre de 2025 cuando Palmira, dio un paso al frente en el ordenamiento de su producción. La creación de la Empresa Agroindustrial Municipal fue la búsqueda de una solución tangible a la ecuación más compleja para los cubanos: producir más y mejor para que los alimentos lleguen a la mesa.

“Con la creación de la Empresa logramos una mayor autonomía y nos da la posibilidad en el territorio de disponer de un balance de alimentos. Asimismo, nos permite una atención más directa a la base productiva y un control más estricto de las producciones y sus destinos priorizados”, explica Javier Ventura Cárdenas, viceintendente del Consejo de la Administración Municipal.

La nueva entidad, que actúa como sistema de la Agricultura bajo la rectoría del ese Ministerio, integra a las unidades de AzCuba y otras subordinadas, buscando convertir a Palmira en un polo productivo capaz no solo de autoabastecerse, sino de comercializar sus excedentes.

EL AGUA ESPERA, LAS TIERRAS CLAMAN

Sin embargo, las buenas intenciones de la teoría chocan con la realidad en el terreno. A pocos metros del canal magistral Paso Bonito-Cruces, una fuente vital que cruza la geografía local, la paradoja se hace visible.

“Sería bueno que volvamos a recuperar toda estas tierras”, comenta Mario Adrián Montero Romero, operador de equipo ligero de la zona de Dagames.

DEL SURCO SALE LA COMIDA

Mientras la empresa estructura sus primeros pasos, hay quienes no han esperado. A golpe de sudor y con recursos mínimos, dos campesinos en la zona de Los Cocos —uno de los suelos más agraciados del municipio— ya están dando frutos. Leonardo González Rodríguez y Armando Peña Rodríguez, ambos con años de experiencia en el campo, han logrado cosechar tomates que ya se venden a la población a 60 pesos la libra.

Pero la alegría del tomate no oculta las dificultades para diversificar. “Ambos hemos sembrado 72 cordeles de frijoles que han sufrido la escasez de combustible”, lamenta González.

“Es necesario revitalizar la atención a los productores, porque del surco sale la comida a la ciudad y a nuestro pueblo”, sentencia Peña Rodríguez, un veterano de la tierra que sabe que sin respaldo, el esfuerzo individual tiene un límite.

CONTRA RELOJ: LA ESTRATEGIA PARA DESPEGAR

Al frente de esta nave que busca enderezar el rumbo agroalimentario de Palmira está Rubén Porres Suárez, director de la Empresa Agroindustrial Municipal. Consciente de que el tiempo apremia, el director detalla una hoja de ruta que ya ha comenzado a andar.

“Estamos contra el reloj para ir transformando. La apertura de cuentas bancarias, la aprobación de créditos, la gestión del capital humano y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y atención al hombre son prioridades”, admite Porres Suárez.

“Pretendemos crear un centro de costo para el desarrollo ganadero, y otro dedicado a los movimientos de tierras y reparación de caminos”, adelanta Rubén.

“Los tiempos son difíciles, pero existe el empeño de seguir haciendo más”, concluye el director.

En Palmira, la ecuación está planteada: una nueva empresa con una visión integradora, productores dispuestos a sembrar a pesar de las carencias, y un pueblo que espera que el esfuerzo conjunto logre, por fin, aliviar las escasez en su mesa y el suspiro del bolsillo.

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