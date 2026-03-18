Recibe Cuba convoy solidario procedente de Europa

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Un contingente formado por más de un centenar de activistas, en representación de más de 50 organizaciones solidarias, políticas y colectivos sindicales y obreros de 17 países, arribaron en la noche de este martes por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, con una carga aproximada de cinco toneladas de insumos médicos y otros artículos de primera necesidad.

El gesto de apoyo a la isla forma parte de la sesión europea del convoy Nuestra América, del cual estarán llegando también en los próximos días otros grupos desde diferentes áreas geográficas con cargas similares destinadas a aliviar las tensiones actuales que provoca el recrudecimiento de la política de máxima asfixia aplicada por el Gobierno de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas.

Rigoberto Zarza, director de Europa del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, detalló que el envío, valorado en unos 500 mil euros, será distribuido en coordinación con las instituciones cubanas en cuatro hospitales de la capital.

Precisó que la iniciativa estuvo coordinada por la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba de Italia y el llamado de la Internacional Progresista que encontró eco desde diferentes plataformas, lo cual permitió reunir los aportes de unas 700 personas a título individual y de varios colectivos solidarios, en los países europeos y con representación de Marruecos y Argelia por África del Norte.

De igual manera, valoró esta acción como de gran importancia, no solo por lo que representa materialmente en el momento actual desde el punto de vista médico, humanitario, sino también por la conciencia del momento particularmente complejo que vive el archipiélago en el tema energético, lo cual se expresa también en el envío de sistemas fotovoltaicos.

El eurodiputado Marc Botenga, de Bélgica, definió la presencia en la isla en estas circunstancias como un deber solidario con Cuba, la cual es víctima de la política criminal de asfixia de Washington y que ha brindado históricamente su apoyo al resto del mundo en otros episodios particularmente delicados.

De esta manera, recordó la presencia de la brigada médica cubana en Italia durante el punto álgido del combate contra la pandemia del COVID-19 y como sus profesionales de la salud jugaron un papel decisivo en la contención del virus en Italia.

“¡Venimos aquí a recordarles que Cuba no está sola, que los acompañamos desde nuestros países y devolvemos tanta solidaridad!”, destacó.

La también eurodiputada francesa Emma Fourreau insistió que la primera cosa para hacer por la causa de la nación caribeña es hablar en el mundo entero de ella y como está es afectada por la guerra económica que se le aplica.

De esta manera, señaló que al conocer de primera mano la realidad cubana podrán ser portavoces de esa lucha a nivel internacional.

“Lo más importante es escuchar y aprender lo que tienen que decir los cubanos; esto es un primer paso, una acción simbólica que va a atraer la atención del resto del planeta”, concluyó.

El embajador de Cuba en Italia, Jorge Luis Cepero, acudió este martes al Aeropuerto Fiumicino, de Roma, para despedir a los integrantes del Convoy Europeo de Solidaridad que partió rumbo a La Habana.

El diplomático destacó en declaraciones a reporteros en esa terminal aérea la relevancia del gesto, muestra de los estrechos lazos de amistad que unen a los pueblos de Italia y Cuba, y del fuerte rechazo en esta nación al genocida bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla.

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