Hasta el 20 de marzo, matrículas para cursos por encuentros y educación a distancia en Universidad de Cienfuegos

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El pasado 3 de marzo comenzó el proceso de solicitudes de matrículas para el estudio a distancia o por encuentros en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, de la provincia de Cienfuegos.

La Secretaria ejecutiva de la Comisión provincial de ingreso, Doctora en Ciencias Gladys Elena Capote León, explicó que cualquier ciudadano puede optar por esas modalidades de estudio y “no tiene límite de edad, no se exige vínculo laboral, y para ello cada universidad aplica criterios de selección pertinentes y transparentes que posibiliten la evidencia escrita y cuyos resultados puedan ser publicados para ordenar a los aspirantes. En nuestra universidad, el criterio de selección para ingresar al curso por encuentros o a la modalidad de educación a distancia es el índice académico del nivel anterior.

Capote León añadió que “cada aspirante puede solicitar hasta 3 opciones, por tanto, todas las personas interesadas deben dirigirse a las secretarías docentes de cada una de las facultades de la Universidad de Cienfuegos o a la secretaría docente de los centros universitarios municipales en cada uno de los territorios.

Hasta el 20 de marzo pueden realizar la solicitud y “los resultados u otorgamientos de carrera para ambas modalidades se publicarán el 26 de marzo, dijo la secretaria ejecutiva y añadió que, “para realizar la solicitud, las personas deben presentar su carnet de identidad, mostrar el título de bachiller o el nivel equivalente del nivel precedente, entregar la fotocopia de la certificación de estudios terminados para tener como criterio el índice académico, que es por donde se va a realizar el proceso.

Enfatizó que, “una persona que vive en un municipio y está interesado en estudiar una carrera de acá de la universidad de la sede central, puede entregar sus documentos en su territorio de residencia y puede evitar el traslado hasta la ciudad de Cienfuegos.”

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