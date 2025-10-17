Países y líderes latinoamericanos condenan operaciones de la CIA en Venezuela

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 48 segundos

Presidentes, Gobiernos, asesores de alto nivel y organizaciones internacionales de América Latina manifestaron en las últimas horas su respaldo a Venezuela y a la Administración de Nicolás Maduro, ante las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el país sudamericano, autorizadas por el gobernante norteamericano, Donald Trump.

La autodeterminación de los pueblos fue el principal argumento expuesto para rechazar la injerencia de la agencia estadounidense en territorio venezolano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su habitual conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional del día 16 de octubre que “la autodeterminación de los pueblos y no al injerencismo y la invasión”, son términos que están en la Constitución mexicana y deben trascender al ámbito internacional.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) también evocó el mismo derecho en un comunicado fechado en Caracas el 16 de octubre.

La comunicación subraya que las acciones encubiertas “representan una violación directa del principio de soberanía, así como una amenaza al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

ALBA-TCP agrega que “ninguna amenaza podrá doblegar la determinación de los países de defender la independencia, la paz y la autodeterminación conquistadas con esfuerzo y sacrificio”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó el jueves 16 que defiende “que el pueblo venezolano es dueño de su destino, y no es ningún presidente de otro país quien debe opinar sobre cómo debe ser Venezuela o Cuba”.

Lula hizo la declaración durante el congreso nacional del Partido Comunista de Brasil (PCdoB). Y fue otra colectividad política brasileña, el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece el gobernante, quien alzó su voz de rechazo y calificó de inaceptable los planes de Trump en Venezuela.

“Son una afrenta a la soberanía del país suramericano y una violación al derecho internacional. Se trata de una iniciativa inaceptable y deplorable”, declaró el PT en un comunicado del 16 del presente mes.

También desde Brasil, el asesor especial de Asuntos Internacionales de la Presidencia, Celso Amorim, enfatizó que las acciones de Estados Unidos y la CIA no pueden tomarse de manera ingenua.

Amorim sostuvo también el jueves al canal de noticias CNN Brasil que “sería mucha ingenuidad afirmar que eso (la interferencia de EE. UU. en Venezuela) no ocurrirá”.

No obstante, Amorim recordó que “la experiencia demuestra que la amenaza se lleva a un extremo antes de una negociación”. El veterano diplomático dejó un espacio a la serenidad: “Seamos optimistas”, concluyó.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió que las operaciones de la CIA no se han limitado a Venezuela. En su cuenta de X el gobernante escribió el jueves: “Pero si llevan años haciendo operaciones encubiertas en Venezuela y en los demás países de América Latina, incluida Colombia”.

También en X, el mismo día, el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, dejó ver que las directrices de Trump pueden afectar a la región latinoamericana y caribeña.

“Alertamos al mundo el peligro de una escalada militar que afecte la paz y la estabilidad a toda América Latina y el Caribe”, tuiteó Arce.

Sobre las injerencias de la central de inteligencia norteamericana y otras acciones de Washington en el Caribe, Arce escribió que son “un claro acto de amedrentamiento. No engañan a nadie; no se trata de una guerra contra las drogas, son acciones injerencistas y violatorias de la soberanía nacional”.

El PT brasileño en su declaración, enfatizó así mismo sobre las consecuencias que para la región traerían las intervenciones de la CIA.

En palabras del PT brasileño, los anteriores trabajos de la CIA en Latinoamérica “dejaron marcas de injerencias, ilegalidades, golpes, represión y dictaduras sangrientas”. Para el partido político, en el siglo XXI esas prácticas no pueden repetirse.

Por su parte, en un comunicado fechado el 15-16 de octubre, los ministros del Movimiento de Países no Alineados, reunidos en la XIX Conferencia Ministerial, celebrada en Kampala, Uganda, “expresaron su profunda preocupación por los desarrollos en curso en la región del Caribe”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, publicó hoy viernes 17 también en X un mensaje de respaldo a Venezuela.

“En momentos en que el imperio y su desatinado cabecilla aprueban operaciones encubiertas de la CIA contra Venezuela, expresamos nuestra solidaridad con ese pueblo hermano y, especialmente, con su Presidente Nicolás Maduro”.

El presidente Trump declaró el miércoles ante periodistas en la Casa Blanca que ha autorizado a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela y su Administración está considerando ataques contra Venezuela por tierra.

Sus declaraciones y su decisión de atacar lanchas en el mar Caribe bajo el pretexto de un nuevo capítulo de la lucha antidrogas de Estados Unidos, han agravado la relación entre Caracas y Washington.

El Gobierno de Maduro ha denunciado los ataques en alta mar como ejecuciones extrajudiciales cometidas por Estados Unidos. Además, Caracas activó los ejercicios cívico-militares denominados “Operación Independencia 200” en los estados occidentales de Apure, Táchira y Amazonas, fronterizos con Colombia, para prever acciones de fuerzas externas en su territorio.

Visitas: 5