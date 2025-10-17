Irán condena acciones “ilegales y provocativas” de EEUU contra Venezuela

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 14 segundos

Irán ha condenado las acciones “ilegales y provocativas” de EE.UU. contra Venezuela y ha instado a la ONU a cumplir con su responsabilidad de proteger la seguridad internacional.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha repudiado este viernes la escalada de acciones militares estadounidenses cerca de las costas de Venezuela, incluyendo repetidos ataques a barcos pesqueros y civiles, bajo excusa de combatir el “narcotráfico procedente de Venezuela”.

Estas acciones “ilegales y provocativas”, agrega el vocero, sumadas a amenazas explícitas de uso de la fuerza e intervención militar contra Venezuela, constituyen “una clara violación de los principios y propósitos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, incluido un artículo que prohíbe la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales”.

Ha reiterado además la responsabilidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) de prevenir cualquier agresión contra la paz y la seguridad internacionales.

Sus declaraciones se producen después de que las fuerzas armadas estadounidenses llevaran a cabo el martes otro ataque contra una pequeña embarcación en aguas internacionales del Caribe, en el que murieron al menos seis personas.

Venezuela condenó el jueves éste y otros ataques similares llevados a cabo desde septiembre por Estados Unidos contra lo que Washington llama “narcolanchas” que llevan supuestamente drogas al territorio estadounidense. El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, calificó la tragedia como “un nuevo conjunto de ejecuciones extrajudiciales”, pidiendo al CSNU a investigar estos “asesinatos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha ordenado el masivo despliegue militar cerca de Venezuela, admitió el miércoles haber ordenado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. The New York Times (NYT), por su parte, reveló que estas acciones están destinadas a derrocar al gobierno del presidente electo, Nicolás Maduro.

Caracas —que rechaza cualquier vínculo con el narcotráfico— ha calificado estas acciones de “agresión” y ha cuestionado las verdaderas motivaciones de los operativos. El Estado venezolano ha reiterado que está siendo objeto de una “agresión armada para imponer un cambio de régimen” y un gobierno “títere”, con el objetivo de “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales”.