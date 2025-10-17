“Continúen utilizando su arma estratégica secreta de alta precisión de alcance intercontinental: la verdad”

Compartir en

“Les deseo un desarrollo continuo, la búsqueda de nuevos formatos y nuevos temas en la feroz lucha por las mentes y los corazones de las personas”, señaló el presidente ruso, Vladimir Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó este viernes a RT por su 20.º aniversario, rescatando la importancia de la verdad.

“Les deseo un desarrollo continuo, la búsqueda de nuevos formatos y nuevos temas en la feroz batalla por las mentes y los corazones de las personas”, declaró el mandatario ruso durante la ceremonia en honor a RT en el Teatro Bolshói, en donde están presentes no solo políticos rusos y trabajadores del medio, sino también delegaciones extranjeras.

“Para ganar esta batalla, es necesario continuar utilizando su arma estratégica secreta de alta precisión de alcance intercontinental: la verdad“, continuó Putin.

“Defienden la verdad con valentía y perseverancia”

En ese sentido, el líder ruso agradeció a RT por defender “la verdad con valentía y perseverancia”. “Mucho ha sucedido en los medios en los últimos 20 años: toda una era. RT ha evolucionado de una idea a una marca global reconocida mundialmente. Agradezco a su equipo enérgico, creativo y unido por su alto nivel de profesionalismo, su dedicación a su profesión y su deber, y por su valiente, desinteresada y persistente defensa de la verdad en el espacio informativo global”, expresó.

Putin señaló que RT se enfrentaba a una tarea difícil: llevar sus operaciones a un nivel cualitativamente nuevo, pero el canal “tuvo un éxito brillante” y millones de personas en todo el mundo confiaron en RT, mientras que sus competidores comenzaron a “envidiarlo y, a veces, a temerlo”. “Esto es una señal de que el canal va un paso por delante“, subrayó.

20 años en el aire

Desde su lanzamiento en 2005, RT se ha consolidado como una de las cadenas de noticias internacionales más influyentes del planeta, alcanzando cada semana una audiencia global de millones de personas.

Influyentes figuras públicas y políticas, así como periodistas, colaboran con el medio.

Así, RT ha emitido programas del legendario presentador estadounidense Larry King, así como del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, conocido entre otras cosas por publicar numerosos documentos secretos de diversas agencias de EE.UU., gracias a los cuales el mundo se enteró de numerosos crímenes.

Desde 2018, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa presenta su programa en el canal. Desde 2024, Patrick Loch Otieno Lumumba, luchador contra el neocolonialismo, profesor y escritor, analiza en RT muchas dicotomías de África.

