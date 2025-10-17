Díaz-Canel asiste a clausura de encuentro de publicaciones

Compartir en

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, tiene lugar hoy, en esta capital, la clausura del III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda.

Se realiza también la presentación de un número especial de la Revista Cuba Socialista, publicación teórica y política del Comité Central del PCC y principal auspiciadora del evento.

Esta tercera edición está dedicada al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en ocasión de las actividades en conmemoración del centenario del líder histórico de la Revolución cubana, a celebrarse el 13 de agosto de 2026.

Las jornadas del III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda dan paso al I Festival Internacional Granma-Rebelde, plataforma para trasladar ideas, opciones informativas y didácticas, en intercambio con el público en las instalaciones de Línea y 18, en el Vedado capitalino.

