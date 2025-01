Pago a jubilados: prioridades y perspectivas desde Bandec Cienfuegos

Compartir en

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de Cienfuegos informa la programación del año 2025 para el pago a jubilados y pensionados del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass).

Los beneficiarios pueden consultar la información por meses o de acuerdo al importe a cobrar, contemplado en cuatro grupos, según la vulnerabilidad de los favorecidos. En las sucursales de la entidad continúa la atención priorizada para el servicio de caja.

A pesar de la ventaja, el incremento del tiempo de espera es un planteamiento reiterado por los clientes más longevos. La situación electroenergética, la elevada cifra de personas a atender, así como el bajo cumplimento de depósitos en efectivos, principalmente por parte de actores económicos, constituyen algunas de las causas que inciden en la prestación de servicios en todos los municipios.

En Bandec, cerca del total de las pensiones del Inass se depositan en cuentas asociadas a tarjetas magnéticas; en el último año cerca de 12 mil 600 cada mes. Este medio electrónico implementado por años, tiene como objetivo ampliar las opciones de operatividad al titular, entre estas el pago con el dinero electrónico.

Actualmente esa facilidad no logra el impacto proyectado y promovido con el proceso de bancarización de transacciones. Ante la poca aceptación de pagos digitales por los actores económicos con mayores ofertas, los jubilados, pensionados y población en general prefieren el papel dinero como principal medio de pago; hecho que incide en la aglomeración de clientes en sucursales bancarias para extraer efectivo de la tarjeta Red.

Liquidar las pensiones asociadas a través de la nómina electrónica, es otra de las operaciones relacionadas con los pagos del Inass en el año 2024, aunque no resulta una acción representativa. Con este método de pago los clientes que no cuentan con tarjeta Red, deben presentarse solo en sucursales de Bandec, antes de la fecha límite para cobrar; a diferencia de los beneficiarios que la poseen, quienes no tienen limitantes, ni en el mes o el año, para extraer el dinero.

Estos últimos cuentan con la facilidad de realizar operaciones desde los teléfonos móvil o fijo, la computadora, el cajero automático y las terminales de puntos de ventas, además de las oficinas de Cadeca y los comercios habilitados como corresponsales no bancarios; según sus posibilidades personales.

Referente a la evolución de la banca, los jubilados son clientes receptivos y con educación financiera; aunque todos no poseen un teléfono celular, son reales ejemplos de aprendizaje sobre las diferentes opciones para utilizar las cuentas bancarias desde la distancia.

Mantenerse informado sobre el pago a jubilados y demás servicios bancarios es otro beneficio que ofrece Bandec Cienfuegos a través de las redes sociales. Para más información la entidad dispone de perfiles en las redes sociales Facebook, X, Telegram e Instragram, el correo electrónico atencionalcliente@dpcf.bandec.cu y el teléfono 43 515365.

