Otorgan el Premio Nobel de la Paz a Narges Mohammadi

El Comité Noruego del Nobel concedió este viernes el Premio Nobel de la Paz 2023 a la defensora de los derechos humanos iraní Narges Mohammadi “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

El comunicado oficial dedicado al premio destaca que el lema “Mujer, vida, libertad” que se usó durante las protestas masivas que estallaron en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que estaba bajo custodia de la llamada ‘Policía de la moralidad’ por llevar su hiyab incorrectamente, “expresa adecuadamente la dedicación y el trabajo de Narges Mohammadi”.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023