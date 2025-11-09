Ortega resalta: EEUU está en “proceso de desgaste” por resistencia global

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 12 segundos

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acentúa que Estados Unidos, enemigo común de todos los pueblos de la región, está en “proceso de desgaste”.

“El imperio estadounidense, enemigo común de los pueblos de la región, se encuentra en un proceso de desgaste y debilitamiento innegable, resultado de la resistencia global liderada por naciones que han tomado el rumbo de la soberanía, el desarrollo y la justicia social”, manifestó el sábado Ortega en el marco de la conmemoración del 46.º aniversario del Ministerio del Interior.

En otro fragmento de su alocución, el mandatario nicaragüense resaltó cómo la República Popular China, cuya revolución fue iniciada bajo la conducción de Mao Zedong y continuada hoy por el presidente Xi Jinping, ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y alcanzado altos niveles de desarrollo humano.

Además, se refirió a Rusia y a los países en vías de desarrollo como actores clave en la construcción de “otro mundo posible”.

Por otro lado, celebró con especial entusiasmo la inminente llegada a Nicaragua del buque hospital chino ‘Arca de la Ruta de la Seda’, al que bautizó como el “barco de la vida”.

“Viene cargado de médicos para darle atención a la familia nicaragüense”, expresó, destacando que la embarcación ha hecho una ruta que incluye paradas en países que no estaban en su camino directo, en un gesto de solidaridad internacional.

Para Nicaragua, el buque ‘Arca de la Ruta de la Seda’, no es solo un barco: es un símbolo tangible de un mundo nuevo que ya está en marcha, dijo.

Igualmente, Ortega confirmó el compromiso del Gobierno nicaragüense de erradicar la extrema pobreza mediante programas sociales sostenibles, la construcción de viviendas, escuelas y hospitales, y el acceso gratuito a servicios esenciales. “Tenemos que garantizar los proyectos que sacan a las familias de la extrema pobreza y asegurar atención en hospitales de lujo”, agregó.

Al concluir reiteró su voluntad de “seguir conduciendo la lucha” por un modelo que ponga al pueblo en el centro.