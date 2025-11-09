Santa Marta inaugura IV Cumbre CELAC-Unión Europea

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 36 segundos

La IV Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) comenzará este domingo en la ciudad colombiana de Santa Marta, con el objetivo de establecer los ejes a seguir entre ambos bloques para fortalecer la cooperación.

Durante la cita, que se extenderá hasta la jornada de mañana en el Centro de Convenciones Santamar, se revisarán problemas birregionales comunes que requieren una hoja de ruta y una aproximación coordinada vital para alcanzar resultados concretos.

De acuerdo con la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villvicencio, el encuentro constituye una apuesta para la consolidación de relaciones con socios estratégicos que permitan a las sociedades avanzar, por la diversificación de los nexos y una oportunidad para encontrar aliados con los que se pueda dialogar de manera horizontal.

Adicionalmente subrayó que la declaración final, para cuya confección hubo mucho diálogo político previo según planteó, abordará la defensa de los valores democráticos, del multilateralismo, de los proyectos compartidos con énfasis en las transiciones energéticas y del reconocimiento de la importancia de la cooperación birregional.

Remarcó que la IV Cumbre Celac-UE, a la que acudirán delegaciones de 62 países, representa una oportunidad de fortalecer la integración, fomentar el desarrollo sostenible y proyectar una voz común en el escenario global.

Entre los invitados de alto nivel se encuentran el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y el del gobierno de España, Pedro Sánchez.

La reunión tendrá como eje central la Triple Transición —energética, digital y ambiental—, orientada a generar soluciones reales frente al cambio climático, las brechas tecnológicas y los desafíos productivos.

Entre sus objetivos destacan la consolidación del multilateralismo, la cooperación efectiva y la creación de una hoja de ruta birregional a dos años, con proyectos concretos en temas como energía renovable, digitalización inclusiva, protección de ecosistemas, innovación en salud, agroecología, biotecnología y movilidad humana.

Los asuntos que se abordarán incluyen la promoción de la descarbonización, la interconexión eléctrica regional con cooperación de la UE, la digitalización inclusiva para cerrar brechas tecnológicas y potenciar la transformación productiva, la financiación climática y protección de ecosistemas estratégicos.

Según remarcó la Cancillería se dialogará sobre la cooperación en adaptación climática y mitigación de riesgos de desastres, la reducción de la dependencia en importaciones farmacéuticas, así como acerca de iniciativas de transferencia de tecnología en salud, fomento de modelos agroecológicos y cadenas de valor sostenibles, entre otros temas.

La Celac, cuya presidencia pro témpore ostenta Colombia, es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política integrado por 33 países, que trabaja sobre la base del consenso y en virtud de la convergencia de acciones e intereses comunes.

(Con información de PL)

