Organizaciones argentinas convocan a campaña de solidaridad con Cuba

Buenos aires, Argentina, 11 de febrero de 2026

Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado amplio al conjunto del Pueblo Argentino y a sus estructuras políticas, sociales, sindicales, ante el criminal y genocida aislamiento al que está siendo sometida Cuba por el gobierno del presidente Donald Trump.

Convocamos se incorporen a esta campaña de solidaridad urgente en demanda del cese inmediato de las medidas anunciadas por Washington considerando a Cuba un peligro y una amenaza contra la Seguridad de Estados Unidos, una verdadera falacia.

El “peligro“ al que se refieren es una isla de escasos mil 500 Km de largo, en un archipiélago del Caribe, que sólo tiene 10 millones de habitantes, y que está bajo un bloqueo asfixiante desde hace más de 63 años , condenado por la mayoría de países del mundo, el más largo sitio de guerra que exista en la historia contemporánea, aún con ello no logan rendir al único país, totalmente libre, soberano, e independiente de Nuestra américa.

Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos ni para ningún país del mundo, al contrario, a través de su internacionalismo ha brindado servicios de salud, educación y cultura a los pueblos del mundo en sus 67 años de revolución.

En estos momentos le cerraron todas las vías marítimas. No dejan entrar petróleo, sin lo cual ya no puede subsistir, ni comida ni medicamentos, provocando una situación de desastre humanitario.

Llamamos a todxs a acompañarnos en estas acciones pacíficas, pero concretas, que proponemos para acompañar al Pueblo Cubano, hemos habilitado en el Banco Credicoop la Cta. Cte.: 191-173-010100/3, CBU:

1910173855017301010032, Alias PICO.DAMA.CLIMA, a nombre de la Casa de la Amistad Argentina Cubana, con el objeto de recibir donaciones que serán aplicadas a la compra de paneles solares, insumos médicos y alimentos, además, se realizarán eventos culturales y políticos y se preparará una carta para presentarse en la ONU, una manera de brindar nuestro apoyo concreto al pueblo de Cuba.

Además exigimos:

El levantamiento de la prohibición a los países proveedores de entregar petróleo a Cuba. Anular la Orden Ejecutiva que considera “amenaza inusual y extraordinaria del Gobierno de Cuba a la seguridad y la política exterior estadounidenses”. Retirar a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Acabar con el genocida bloqueo. El inmediato retiro de la flota norteamericana del Caribe y el Atlántico Sur.

Y convocamos a la próxima reunión el miércoles 18 de febrero a las 19hs en la Casa de la Amistad Argentino Cubana (Adolfo Alsina 1744).

Firman:

CTA-A, CTA-T, Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, Partido Comunista, Asociación Americana de Juristas, Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Asoc. Taxistas de Capital, Partido Solidario, Mov. La Dignidad, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Nuestra América Mov. Pop., Corriente Nuestra Patria, Peronismo 26 de Julio, Frente de Liberación Agustín Tosco, Área de Estudios sobre Cuba, CEFMA, NODAL, CAPAC, MOPASSOL, Unión de Mujeres de Argentina, Corriente política 17 de Agosto, Jubilados en Lucha. Siguen las firmas.

(Tomado de Red en Defensa de la Humanidad – Capítulo Argentina)

