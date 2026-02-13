Condenan expertos de la ONU orden ejecutiva de EE.UU. contra Cuba

Compartir en

Expertos en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenaron la orden ejecutiva emitida el 29 de enero de 2026 por el presidente de Estados Unidos, que declaró una supuesta emergencia nacional y autorizó la imposición de aranceles comerciales a las importaciones de petróleo de terceros países hacia Cuba, informó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Los especialistas señalaron que la medida constituye una grave violación del derecho internacional y una amenaza para un orden internacional democrático y equitativo.

Calificaron como carente de credibilidad la caracterización de Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y rechazaron la acusación de apoyar a “grupos terroristas transnacionales”.

“A falta de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la orden ejecutiva carece de fundamento en la seguridad colectiva y constituye un acto unilateral incompatible con el derecho internacional”, declararon los expertos.

Advirtieron que la disposición viola directamente los principios de igualdad soberana, no intervención y autodeterminación, pilares esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, además de eludir los marcos multilaterales que rigen el comercio y la seguridad internacionales.

George Katrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Ben Saul, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; y Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación, expresaron preocupación por las consecuencias humanitarias de restringir el suministro de combustible a Cuba.

Señalaron que el país ya enfrenta una grave escasez de energía debido a sanciones previas de Estados Unidos, con apagones de hasta 20 horas en varias zonas, lo que afecta la refrigeración de alimentos y medicamentos y contribuye a crisis de salud pública.

Instaron al gobierno estadounidense a revocar de inmediato la orden ejecutiva y cesar el uso de medidas económicas extraterritoriales, al tiempo que convocaron a los Estados a abstenerse de reconocer o aplicar disposiciones coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional.

Los expertos llamaron a adoptar medidas diplomáticas y multilaterales para defender los principios de cooperación internacional, igualdad soberana, no intervención y solución pacífica de controversias.

