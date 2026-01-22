Cuba resalta sus múltiples atractivos en Fitur de Madrid

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 49 segundos

Una valoración que hizo hoy a Prensa Latina el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, acerca de la participación de la isla caribeña en la muestra que concluye el próximo domingo en el recinto de IFEMA-Madrid.

El turismo de naturaleza y aventuras; cultural e histórico-patrimonial; de eventos e incentivos y el de bienestar y calidad de vida, tienen un gran potencial de desarrollo, mostrando a nuestro país como un destino con diversidad de opciones, más allá de sus playas de reconocimiento internacional.

En exclusiva con Prensa Latina, García Granda apuntó que en 2024 Cuba continuará la recuperación del sector turístico, con la mira puesta en el incremento sostenido de la calidad y con ello su competitividad.

“Aunque los visitantes, muy por debajo de su potencial, están limitados por recias medidas del Gobierno de Estados Unidos para obstaculizar el normal desenvolvimiento del sector, prevemos crecer otros 27 puntos porcentuales respecto al año precedente”, destacó.

La meta de Cuba este año es rebasar la cifra de los tres millones de visitantes y por el resultado de las negociaciones en Fitur, pronosticamos que el objetivo propuesto es alcanzable, añadió.

En esta línea, el titular consideró que “por tanto, se prevé que el turismo continúe su recuperación, no van a ser grandes saltos, pero si sostenidos, aunque es muy temprano, apenas comenzamos”.

Al hacer un balance de la cita en la capital española, analizó que ha sido una buena feria, según sus organizadores la de mayor participación de la historia, con la presencia de 152 países y en el caso particular de la isla caribeña, “muy activa, el stand muy visitado y se han concertado diversos contratos con TTOO, AAVV, cadenas hoteleras y proveedores de servicios”.

En sus comentarios, resaltó que Cuba recibió varios premios durante las jornadas: el otorgado por la Academia Iberoamericana de Gastronomía a La Habana como Capital Iberoamérica de la Coctelería 2024; y al restaurante El Floridita, que celebra 125 años de existencia.

En el caso del Floridita, le fue concedido una distinción en virtud de su aporte significativo a la cultura culinaria cubana, mientras la Asociación de Cantineros de Cuba fue galardonada en la categoría de Excelencias Gourmet.

Además, hemos recibido la visita de diferentes autoridades como ministros de turismo, la titular de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, directivos de ONU Turismo y principales socios comerciales no solo de España, sino de los destinos emisores hacia Cuba.

Asimismo, aprovechó para ponderar encuentros sostenidos con CEO de aerolíneas, agencias de viaje, y cadenas hoteleras, prefiriendo no mencionar nombres para evitar omisiones involuntarias.

Finalmente reiteró la invitación a todos los empresarios de la industria sin chimeneas a tomar parte en la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2024, del 2 al 5 de mayo próximo en Cayo Coco, Jardines del Rey, dedicada a América Latina y el Caribe.

En la antesala de FITCUBA, precisó, los días 29 y 30 de abril tendrá lugar en nuestro país la 69 Reunión de la Comisión Regional para las Américas de ONU Turismo (CAM) y el Seminario sobre “Innovación en el Desarrollo Turístico, a través del Turismo Comunitario”.

Dentro de la estrategia promocional, Cuba participará en las distintas ferias internacionales, mostrando el producto turístico amplio y diverso que posee, para fortalecer su presencia en los distintos mercados emisores.

Visitas: 0