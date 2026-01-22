jueves, enero 22, 2026
Asociación de cubanos residentes en Angola llama a defensa de Cuba

Prensa Latina
La directiva de la Asociación de la Comunidad de Cubanos Residentes en Angola (Accra) compartió hoy en sus redes sociales un llamado a la defensa de Cuba, su soberanía y su pueblo, frente a agresiones y amenazas.

A través de un comunicado, la organización exhortó a posicionarse contra el bloqueo económico y las amenazas de intervención militar en el país por parte de Estados Unidos, a la vez que reafirmó el derecho de los cubanos a decidir su destino sin tutelajes.

Ser patriota fuera de las fronteras nacionales es “no permitir que se justifique la agresión contra tu propio pueblo, no repetir narrativas fabricadas para legitimar el sufrimiento y no callar cuando Cuba es atacada en nombre de una falsa libertad”, refirió la Accra.

Además del comunicado, la Asociación lanzó una petición para que más cubanos en el exterior manifiesten su apoyo a la nación caribeña en el momento de peligro que vive.

“El pueblo cubano siempre ha luchado por su derecho inalienable a la autodeterminación, la soberanía y la paz. Sin embargo, estas aspiraciones se ven amenazadas por medidas que buscan castigar colectivamente a la población, afectando su calidad de vida y limitando sus oportunidades de crecimiento y desarrollo”, precisa el documento.

Añade que “ninguna dificultad interna justifica la intervención externa ni el castigo injusto de una nación entera”.

La Accra resaltó que la patria no se limita al espacio geográfico y que la defensa de la soberanía no se concibe exclusivamente como militar, sino integral, “donde la diáspora patriótica cumple funciones políticas, económicas, comunicacionales y morales”, sostuvo.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

