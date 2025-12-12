Nuevo salto tecnológico de China con el primer vuelo del enorme dron “Jiutian”

Compartir en

“Jiutian”, un vehículo aéreo no tripulado (UAV, por sus siglas en inglés) de gran tamaño desarrollado por China, completó su vuelo inaugural este 11 de diciembre, informó la Corporación de la Industria de la Aviación de China (AVIC, por sus siglas en inglés).

El dron de uso general, que mide 16,35 metros de longitud y 25 metros de envergadura, despegó en Pucheng, en la provincia noroccidental china de Shaanxi.

La aeronave cuenta con un peso máximo al despegue de 16 toneladas y una capacidad de carga útil de 6.000 kilogramos. Puede operar hasta por 12 horas con un alcance máximo de 7.000 kilómetros, según la AVIC, su diseñador.

Con una gran capacidad de carga, gran altitud operativa, amplio rango de velocidades y capacidades de despegue y aterrizaje en pistas cortas, el UAV está diseñado para cumplir diversas misiones civiles.

Su sistema de carga modular permite múltiples funciones, desde la entrega precisa de cargas pesadas a regiones remotas, hasta comunicaciones de emergencia y rescate en casos de desastres, así como cartografía geográfica y prospección de recursos.

