Jóvenes creadores de Cuba se reúnen en el Almacén

Uno de los principales eventos para jóvenes creadores de Cuba, el Almacén de la Imagen, se alista hoy en esta ciudad patrimonial para comenzar el próximo 18 de diciembre con extensa participación.

La trigésima quinta edición del concurso , organizado por la Asociación Hermanos Saiz (AHS), se anunció para la próxima semana de inicio y se extenderá hasta el día 21.

Convocatoria emblemática para artistas cubanos menores de 35 años, el Almacén celebra este año su aniversario trigésimo quinto con un homenaje al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), para reafirmar su rol crucial en la apertura de caminos para la nueva generación.

Aunque debió postergarse desde octubre, la cita mantiene su vigor. «Este año ha sido diferente por los esfuerzos, pero confirmamos este espacio para los jóvenes creadores», señaló Diosmel Galano, vicepresidente de la AHS.

Sesenta obras en varias categorías entre ellas Ficción, Animación, Documental y Video Clip, procedentes de provincias como Las Tunas, Holguín y Ciego de Ávila, competirán ante un jurado que incluye a figuras como el realizador Amilcar Salati.

Se otorgarán los 15 premios habituales más el Premio Luces de la Ciudad. Por primera vez, la Unión de Periodistas de Cuba en Camagüey se suma como institución concedente de galardones, junto al Instituto Superior de Arte.

La programación incluye la proyección en la «Calle de los Cines», de estrenos en el Complejo Nuevo Mundo, y la transmisión de un noticiero diario a través de las redes sociales de la AHS y del evento.

Marianne Portuondo, del Comité Organizador, destacó que el segmento teórico, dedicado al aniversario, ofrece talleres de guión y proyección para orientar a los noveles artistas del audiovisual

Ihordan Torres, Presidente del Almacén, subrayó el objetivo de rescatar la cultura audiovisual: «Los jóvenes buscan estar más allá de los premios; es visibilidad para sus creaciones».

La clausura, prevista para el 21 de diciembre, será un acto dinámico que culminará con un concierto en el Bar Casablanca, cerrando este encuentro que proyecta el futuro del cine cubano.

Con tres décadas y media de historia, el Almacén de la Imagen se erige desde Camagüey como el faro indispensable para el arte joven de la isla.

