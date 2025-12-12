Lula cuestiona el “unilateralismo” de Trump y llama a la paz regional

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 15 segundos

El presidente de Brasil criticó a Donald Trump por aplicar “la ley del más fuerte” en las tensiones regionales y subrayó la urgencia de preservar las Américas como una zona de paz.

En medio de la creciente presión de Estados Unidos contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, Luiz Inácio Lula da Silva criticó el jueves al mandatario estadounidense por defender una “ley del más fuerte” en la política internacional, a raíz de una reciente conversación telefónica entre ambos sobre las tensiones en la región.

“El unilateralismo que desea el presidente Trump es aquel en el que el más fuerte dicta lo que los demás deben hacer”, afirmó Lula durante un acto en el estado de Minas Gerais.

El presidente brasileño señaló que, en su llamada telefónica con Trump, subrayó la necesidad de mantener las Américas como una región libre de conflictos, pero Trump insistió en destacar el poderío militar de Estados Unidos.

Además, afirmó que habló extensamente con el presidente estadounidense y expresó su descontento con la crisis en Venezuela. “Le dije a Trump que no queremos guerra en América Latina. Somos una zona de paz”, concluyó.

Al concluir, Lula enfatizó su creencia en el poder de las palabras por encima del de las armas. “Vamos a intentar usar las palabras como un instrumento de persuasión para hacer las cosas bien. Diplomáticamente, las palabras son la herramienta más poderosa que tenemos para resolver problemas”, añadió.

La conversación formó parte del esfuerzo de Brasil por actuar como mediador en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, así como con otros países de América Latina.

Desde septiembre pasado, y bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, la administración del presidente estadounidense Donald Trump y las Fuerzas Armadas de EE. UU. han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con drogas en el Caribe y el Pacífico, causando la muerte extrajudicial de más de 87 tripulantes.

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán los ataques dentro del territorio venezolano, una medida que Caracas considera una agresión armada dirigida a imponer un “cambio de régimen” con el objetivo de apoderarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.