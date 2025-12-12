Rememoran traslado de restos de Calixto García a su natal Holguín

Compartir en

La provincia de Holguín, representada por niños y jóvenes, recordó el traslado, hace 45 años, de los restos del insigne patriota holguinero Calixto García a su tierra natal, depositados en igual fecha de 1980 en el mausoleo del Complejo Monumentario que lleva su nombre.

En ceremonia solemne efectuada este jueves en el mausoleo, se rindió tributo al héroe, fallecido el 11 de diciembre de 1898 a causa de una neumonía mientras cumplía una misión diplomática en Washington, quien fue enterrado primero en el Cementerio Nacional de Arlington y posteriormente en La Habana hasta su traslado definitivo a Holguín.

Aymé Cabrera González, directora del complejo Plaza de la Revolución Calixto García, resaltó durante las palabras centrales la vigencia del General de las Tres Guerras como punto de referencia para quienes viven en su tierra y aseguró que su ejemplo continúa convocando a la responsabilidad, la valentía y el compromiso con Cuba.

Esta conmemoración se inscribió en el acto de clausura de la décima edición del Seminario Nacional Al General de las Tres Guerras, efectuado en el territorio desde el pasado 8 de diciembre con el propósito de intercambiar, debatir y acercar su legado a las nuevas generaciones.

Durante la gala se entregaron, por parte del Movimiento Juvenil Martiano, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Universidad de Holguín (UHO), los galardones a los mejores trabajos presentados en categorías como Arte y Literatura, a los pioneros Jéssica Oro Parra, Meily Peñalver y Keyla Machado, mientras que la condición de Relevante recayó en Lázaro Doimeadios Carralero.

En el área investigativa, la primera comisión otorgó premios de Destacado a Mélani Quevedo Rojas y Yusmaris Negreira Peña y de Relevante a Anelí Tamayo Fernández y Melani Rodríguez Díaz, entre otros educandos distinguidos por sus investigaciones sobre las figuras del General y su madre, Lucía Íñiguez.

En la cita se reconocieron, además, los ganadores del concurso “Con la estrella de su frente”, que organiza el Mausoleo Plaza de la Revolución, y se constituyó el Frente Calixto García, que integrarán estudiantes de diversos niveles educativos.

Katerin Bisquet, presidenta del Movimiento Juvenil Martiano en la UHO, anunció la convocatoria a la undécima edición de este evento, a realizarse del 8 al 11 de diciembre de 2026, y ofreció detalles sobre la quinta del seminario dedicado a pensar a Fidel Castro, abierto a jóvenes de todas las regiones del mundo, que tendrá lugar del 23 al 26 de febrero de 2026 en la provincia.

Este homenaje contó con la presencia de Joel Queipo Ruiz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, así como con la participación especial de integrantes de la Brigada de Solidaridad con Cuba “Calixto García Íñiguez”, que desarrolla un intenso programa de actividades en el territorio.

