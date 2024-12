Nuevas medidas para la comercialización del gas licuado en Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 49 segundos

La adquisición del gas licuado del petróleo (GLP), uno de los combustibles fundamentales para la cocción de alimentos, ha devenido “odisea” para el más común de los mortales en Cienfuegos.

Frecuencia alargada en el ciclo de venta en el último cuatrimestre del año, fundamentalmente en octubre y noviembre, han marcado la dinámica de los días; sobre todo porque en la provincia existen 69 mil contratos, de los cuales 64 mil operan en el municipio cabecera. Y solo la tercera parte ha podido acceder al servicio.

Ante tal panorama, la División de Comercializadora de los Combustibles, perteneciente a la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), adopta nuevas medidas que entran en vigor este martes 3 de diciembre a las cuales se refiere el Ingeniero Alexander Pérez González, director de la entidad rectora.

“Ha sido un contexto complejo el de los últimos meses y ello ha provocado que no podamos satisfacer las demandas existentes. Atendiendo a esa situación, hemos decidido iniciar la venta este martes para aquellos clientes que no han adquirido el producto desde hace 60 días o más. Valga precisar que, en nuestro caso, esta entrega tiene una disponibilidad de aproximadamente 12 días, si no existen dificultades con el funcionamiento de nuestra planta procesadora, pues es esa la vía con que cuenta el territorio para disponer del GLP.

“En razón de ello, la Dirección Comercial ha trabajado en la relación de los clientes que están en esta situación en cada punto de venta. Justamente nuestro personal ha filtrado dicha información para tener una base con que comenzar y poder venderles a esas personas. Los puntos de venta donde no existan clientes en esa situación, no venderán en un primer momento.

Nuevo ciclo de reaprovisionamiento

Explica el directivo que luego de que se solventen los casos de 60 días o más, se pondrá en vigor un nuevo ciclo de venta que a su decir “se hace en función de que cuando se disponga del GLP mayor cantidad de clientes puedan adquirirlo. Aun cuando no desconocemos la situación con el servicio eléctrico y que, ciertamente, a muchas personas se les acaba el producto en 26 días; pero hoy no es posible una disponibilidad estable del mismo y estamos procurando que el acceso pueda ser un poco más seguro y con menos congestión.

“La propuesta concreta del nuevo ciclo de reaprovisionamiento es la siguiente: un núcleo de ocho o más personas sería de 26 días (ese no tendría cambios); para los de cinco a siete personas, 35 días; es decir a su fecha de última compra debe sumarle nueve días y en ese momento le corresponde comprar. Para los núcleos integrados entre dos y cuatro personas, el ciclo se extiende hasta 45 días (+ 19) y para los de una persona es cada 60 días (+24)”.

Precisa el director de la División de Comercializadora de los Combustibles de Cienfuegos que se mantiene la misma secuencia de compra, que hasta este momento: una persona discapacitada, tres de la población y un mensajero del punto de venta. En todos los casos solo se podrá adquirir un cilindro de gas cada día. De igual forma puntualiza que a partir del 3 de diciembre 2024 cada cliente comprará únicamente en el Punto de venta en el cual se encuentra registrado; de modo que se garantice un flujo de abastecimiento en función de la cantidad de clientes y composición de los núcleos.

“En cada consejo popular existe claridad de los casos de personas con discapacidad y vulnerables; de manera que puedan ser atendidos sin mayores dificultades. Incluso existen otros que, por su complejidad, no están sujetos a ciclo, sino que, en el momento que se le agote el GLP, y luego de seguir el mecanismo establecido, pueden adquirirlo”, señala.

“El ciclo de reaprovisionamiento no lo hicimos de manera aleatoria. Se han tenido en cuenta el Reglamento de GLP que existe, por normas de consumo y lo que hemos hecho es “correrlo” un poco, reitero que para tratar de que mayor cantidad de clientes puedan acceder al combustible.

Transparencia en la información y necesario control

Muy importante resulta la información que al inicio de cada venta se ofrezca a la población; incluyendo los casos vulnerables, lo cual proporciona transparencia y se evitan así las inquietudes del pueblo. Tampoco puede descuidarse el control y seguimiento; de ahí que “en cada punto de venta estará un cuadro de nuestro consejo de dirección; los mismos que estuvieron en la venta anterior y que ya son conocidos y estaremos acompañando el proceso hasta que todo se organice. Ellos responderán por el orden de cada lugar, junto a los factores del consejo popular y deben acompañarnos también los órganos de control, previa coordinación con la Policía Nacional Revolucionaria.

“Tendremos la lista de quienes tienen 60 días, e incluso teniendo en cuenta a los que mayor tiempo llevan sin comprar el gas. También hemos dispuesto que, en los puntos donde exista mayor cantidad de casos con esas características, será mayor la cantidad de cilindros a entregar para dar respuesta las necesidades, tomando en cuenta el “piso” de que se disponga. Asimismo, reiteramos que, a partir de este 3 de diciembre, cada cliente solo podrá comprar en el punto donde está registrado su contrato.

Igualmente se mantendrá como mecanismo de información al pueblo, el ofrecer detalles de cada venta por el canal de Telegram de la Comercializadora, aportando la cantidad de cilindros que se recibirán en cada establecimiento y otros elementos pertinentes.

Aclarando inquietudes

¿Qué pasará con los núcleos donde existen dos contratos de GLP?

“La venta de GLP se establece por contratos; es el tiempo que lleve dicho contrato sin comprar lo que determinará el momento en que le corresponda una nueva adquisición”, responde, Pérez González.

¿Se desactivan los mecanismos de control popular?

“Esos mecanismos de control popular se mantienen; o sea los presidentes de consejo popular y delegados participan de conjunto con nuestros directivos en el seguimiento; pero esas listas que existían con antelación quedan sin efecto, a partir de la información que se ha preparado donde aparecen los contratos con el tiempo transcurrido desde la compra anterior.

¿Tendrán en cuenta a los circuitos más afectados para la distribución de las “balitas de GLP?

“Tenemos identificados, de conjunto con la Empresa Eléctrica, aquellos circuitos de mayor afectación y vamos a intencionar para poder llevar a esos lugares mayor cantidad de GLP”.

La práctica será el mejor medidor de la efectividad de las nuevas medidas que se adoptan en Cienfuegos para la comercialización de GLP. Actuar en consecuencia, ofrecer seguimiento por parte de los involucrados en el control y observar y cumplir lo previsto, por parte de los clientes contribuirá a sortear los inconvenientes y ofrecer soluciones en tanto el país cuente con una disponibilidad estable de gas licuado.

