Nuestra América, oportuna cumbre en tiempos borrascosos

El dirigente gremial es el presidente de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Trabajadores Estatales (CLATE), la cual fue convidada a participar entre referentes políticos, sociales y del movimiento sindical de más de 20 países de la región, a los que se sumaron representantes de Estados Unidos, Francia, España y Reino Unido.

La iniciativa fue convocada con urgencia ante la parálisis de organismos internacionales como la ONU, la Celac y la Unasur frente a la agresión de Washington contra Venezuela, el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, y las intimidantes amenazas contra Cuba y otras injerencias en países regionales.

Resultó un buen espacio para seguir transitando, sobre todo, en el reconocimiento de miradas y procedencias diversas, pero con la coincidencia de un fuerte rechazo a la agresión norteamericana, describió Fuentes en entrevista con Prensa Latina.

Prevaleció –añadió- una fuerte condición antiimperialista y particularmente una fuerte convicción democrática, eso es lo que nos ha unido.

La Cumbre fue una reacción acertada para comenzar a coordinar cada vez más y mejor las acciones de diversas organizaciones internacionales y nacionales, a fin de ser más efectivos a la hora de protestar contra las injusticias.

Los reunidos en el Palacio de San Carlos, el 24 y 25 de enero pasado, acordaron que ante “los grandes peligros, forjaremos un futuro para las Américas que fomente la unidad, la soberanía y la paz por encima del miedo, la violencia y la dominación extranjera”, subrayan en la declaración final.

Lo que hoy enfrentamos –opinó el presidente de CLATE- “es una batalla de ideas, que no es con misiles, ni de tecnología de la destrucción, sino muy por el contrario, de ideas”.

Por eso, es necesario construir con ideas, en consenso, a fin de edificar una sociedad de paz.

Como uno de los resultados principales, indicó que “el encuentro nos permitió construir un diagnóstico común y también compartir opiniones, estudios, investigaciones que nos permitan justamente trabajar en la concientización de nuestras bases y nuestras poblaciones sobre los problemas que nos afectan”.

Por ejemplo, la violencia racista y xenófoba contra los inmigrantes que se ve hoy en Estados Unidos, cuyo presidente “es un provocador, promueve guerras, enfrentamientos, invade soberanías; su amenaza constante a los gobiernos que no se les subordinan; el bloqueo a Cuba y la amenaza permanente al pueblo cubano”, relacionó.

El líder sindical advirtió que en cada región del mundo, Donald Trump está generando conflictos y guerras y, además, planteando la teoría del enemigo interno en su propio país.

Ese análisis fue una de las cuestiones más importantes, como el acuerdo de celebrar en La Habana la próxima Cumbre Nuestra América, “en clara defensa del proceso cubano y la soberanía de su pueblo a elegir su propio destino”.

Lo que hoy los cubanos realizan “es una de las resistencias más importantes de la historia de la humanidad”, aseveró.

Fuentes afirmó que para CLATE, que aglutina a un centenar de sindicatos de la región, “fue una gran oportunidad para compartir las opiniones y posturas de los trabajadores del sector público en defensa de nuestros estados, de la soberanía, la democracia y la justicia social”.