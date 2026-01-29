Pitazos del ferrocarril en el Museo Histórico de Cienfuegos (+Fotos)

Compartir en

Este 29 de enero, el Museo Histórico Provincial de Cienfuegos inauguró desde las 10:00 de la mañana, una exposición transitoria dedicada a la historia del ferrocarril en Cuba, a propósito de celebrarse el Día del Trabajador Ferroviario en nuestro país.

“Llevo 45 años de servicios en el sector y en este tiempo me he dedicado a guardar cosas del ámbito de marras. Mira, esa chapa que ves ahí tiene una interesante anécdota, pues la hallé en una casa por allá en Aguada de Pasajeros. Los propietarios la tenían de adoquín y logré convencerlos para que me la dieran y hoy está aquí en esta exhibición como reliquia museable”, expresó Faustino Vázquez Sierra a este reportero, quien se considera un apasionado coleccionista, además de ser inspector nacional de Ferrocarriles, y el artífice de toda la muestra que acoge el recinto.

El rico compendio incluye un grupo importante de fotografías, cada una da cuenta del auge vivido en esa esfera del transporte durante los primeros años de la Revolución con Fidel Castro al frente, quien ocupa un lugar trascendental en dicha selección. Al pasar revista por la sala expositiva, se puede observar al Líder histórico acompañando a Arnaldo Milián, Luis Felipe Denis y al Capitán Martínez Alegret en la lucha contra los bandidos en el Escambray, montados sobre un motor de vía férrea, más conocido como “chispita”.

“Un 29 de enero, pero del año 1975, cuando se reconstruía la línea central, el Comandante inaugura el tramo de Placetas a Cumbres y lo hizo manejando esta locomotora rusa que hoy exponemos aquí”, señaló.

Además de las fotografías en vitrina, el público hallará todo tipo de objetos como sellos secos (candados utilizados en los trenes expreso), instrumentos de medición de parámetros para los vagones, alicates de sellos de metal para cajas y extintores, clavos de rieles fechados en el siglo XIX y XX, faroles, linternas, etc. “Muchos de ellos los heredé de familiares y amigos, como estos ponchadores de boletines, viejos tickets, pisapapeles y candados”, alegó.

A su vez, el coleccionista ha tratado de visibilizar la obra de personas aficionadas que han dedicado su tiempo a estos equipos. Un joven del central Antonio Sánchez –comenta Vázquez–, se ha especializado en realizar algunas de las maquetas de la expo, con la característica de haber sido realizadas con materiales reciclables como latas, pomos, tapas y corchos.

Cuba fue el séptimo país en el mundo y el primero en Latinoamérica en contar con este medio de transporte, el cual ha estado igualmente vinculado al auge económico de la nación. Si bien dicho sector está muy lejos de exhibir cifras halagüeñas hoy día, afortunadamente cuenta con el favor del cienfueguero Vázquez Sierra, que insiste en no dejar perder el legado sobre los rieles y en contar su devenir a las nuevas generaciones.

