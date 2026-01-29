Ejército iraní integra 1000 drones estratégicos para un combate rápido

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 14 segundos

Irán incorpora 1000 drones estratégicos de combate para reforzar la capacidad operativa de las cuatro ramas del Ejército en medio de las amenazas contra el país.

Los nuevos vehículos aéreos no tripulados (UAV) integrados se han desarrollado en consonancia con las nuevas amenazas a la seguridad y las lecciones operativas aprendidas de la reciente guerra israelí-estadounidense de 12 días contra el país en junio.

Los sistemas fueron producidos por especialistas del Ejército en colaboración con el Ministerio de Defensa de Irán.

Diseñados en múltiples categorías operativas [incluidos ataque, ofensiva, reconocimiento y guerra electrónica], los drones están destinados a atacar objetivos fijos y móviles específicos en dominios marítimos, aéreos y terrestres.

Tras la integración de los vehículos aéreos no tripulados terrestres y marítimos, el comandante en jefe del Ejército de Irán, el general de división Amir Hatami, ha confirmado que mantener y mejorar las ventajas estratégicas sigue siendo una prioridad permanente para el Ejército.

“De acuerdo a las amenazas que se avecinan, el Ejército mantiene y refuerza sus ventajas estratégicas para un combate rápido e imponer una respuesta contundente contra cualquier agresor”, ha declarado el comandante.

Por consideraciones de seguridad militar, no se han publicado imágenes de los drones integrados.

Esto se produce en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán, que incluyen el despliegue del portaviones ‘USS Abraham Lincoln’ y su grupo de ataque en Asia Occidental, cerca del territorio iraní.

Ante las nuevas amenazas de EE.UU., Teherán, por su parte, ha sido clara en su respuesta. La República Islámica advirtió que cualquier acción militar en su contra “se considerará el inicio de una guerra” y afirmó que sus Fuerzas Armadas “están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión”.