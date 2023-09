“No tiene fundamento”: Sheinbaum desestima denuncia de Ebrard por candidatura oficialista en México

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 55 segundos

La candidata presidencial del oficialismo en México, Claudia Sheinbaum, desestimó las denuncias que presentó el excanciller Marcelo Ebrard sobre presuntas irregularidades en el proceso en el que ella fue ratificada como la abanderada rumbo a las elecciones generales de 2024.

“Revisamos la impugnación. No tiene mucho fundamento, se va a contestar jurídicamente, pero eso no significa un rompimiento“, aseguró Sheinbaum en un tono conciliador, pese a las descalificaciones que ha recibido durante los últimos días por parte de su exrival.

También reveló que había establecido puentes con Ebrard, a quien le mandó un mensaje que él ya contestó, aunque no quiso precisar el contenido del intercambio.

Llamo a la población a seguir avanzado en la regeneración de la nación, a construir un país que sea bueno y generoso para todas y todos los mexicanos. Aquí cabemos todos. pic.twitter.com/JLmz0d1m1x — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 12, 2023

La semana pasada, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por López Obrador, designó a Sheinbaum como su candidata presidencial en alianza con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

El desenlace estuvo envuelto en un escándalo, ya que Ebrard, quien era su más firme contrincante para obtener la postulación, abandonó la contienda en el último minuto, inconforme con una serie de supuestas anomalías.

La víspera, el excanciller dio un ultimátum y advirtió que, si Morena no resuelve favorablemente sus impugnaciones y no repite el proceso, ya no tendrá ningún interés en continuar en ese partido.

#AlMomento 🔴 Marcelo Ebrard, anuncia la creación de nuevo partido político que llevaría el nombre de “Movimiento Progresista” y desde el 18 de septiembre comenzarían a organizarse. pic.twitter.com/z4mQrO9gs6 — Adela Micha (@Adela_Micha) September 11, 2023

“Va a depender de la respuesta de Morena el curso de acción que vamos a seguir”, señaló, aunque anticipó que a partir de la semana próxima iniciará la creación de un nuevo movimiento político.

Reacciones

En respuesta a Ebrard, Sheinbaum reiteró que el excanciller puede seguir en Morena y participar de la campaña presidencial que ella encabezará, con la intención de convertirse en la sucesora de López Obrador.

“La transformación de nuestro país depende de todos y de todas, él (Marcelo) va a tener que tomar una decisión, pero aquí siguen abiertas las puertas para que él regrese, en realidad no se ha ido”, explicó en entrevista con varios medios de comunicación.

Más tarde, subió a sus redes sociales un video en el que, sin mencionar al excanciller, convocó a la unidad y la conciliación.

“Llamo a dejar atrás los recelos y los agravios entre nuestros militantes y simpatizantes, pero también a aquellos a quienes, desde otras posiciones políticas y partidarias han estado luchando por los mismos objetivos compartidos”, señaló.

Además, invitó a formar parte de este esfuerzo colectivo a quienes han estado en la causa, y a las personas de buena voluntad que se quieran sumar, independientemente de su religión, posición social o filiación partidista.

Por otra parte, Mario Delgado, líder de Morena, advirtió que Ebrard está en todo su derecho de impugnar, aunque el compromiso inicial de todos los aspirantes a la candidatura presidencial oficialista fue el de respetar de manera inapelable los resultados.

“(Ebrard) debería continuar en nuestro movimiento, es el momento de unirnos, he hablado con mucha gente que estuvo apoyando a Marcelo, me han buscado porque tienen interés de seguir con nosotros”, afirmó.

Impactos: 3