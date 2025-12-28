Nicaragua envió mensaje de Navidad y Año Nuevo a presidente de Cuba

En el texto, los mandatarios nicaragüenses señalaron que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo acercan a la humanidad desde la solidaridad y la hermandad, con la confianza de que se avecinan días mejores para el planeta y para cada uno de los pueblos.

“El ALBA y más allá, luchamos por un mundo más justo, verdadero, solidario y complementario”, expresaron, al tiempo que, en nombre de Cristo Jesús, resaltaron que los cantos de paz y buena voluntad animan a continuar las batallas para que el amor, en todo su esplendor, se instale y permita construir una “Patria de la Humanidad”.

El mensaje subrayó además el papel de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) como una victoria de paz y humanismo que une a los países miembros en la defensa de sus principios y aspiraciones comunes.

“Somos y seremos hermanos en el amanecer”, concluye el saludo dirigido al mandatario cubano.