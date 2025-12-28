Cuba rechaza militarización de Taiwán y defiende soberanía china

El ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez reiteró a través de la red social X la firme adhesión de la isla caribeña al principio de “una sola China”, reconociendo a Taiwán como parte inalienable del territorio chino.

Recientemente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, calificó la venta de armas como una violación del principio de una sola China y de los tres comunicados conjuntos firmados entre Beijing y Washington, así como una amenaza directa a la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de su país.

Guo denunció que estas acciones envían “señales erróneas” a las fuerzas separatistas que promueven la “independencia de Taiwán”, socavan la estabilidad en el estrecho y alimentan agendas militares externas, como el reciente reforzamiento de la presencia de Japón en Okinawa.

“El apoyo externo a la secesión solo se volverá contra quien lo impulse”, advirtió, y subrayó que cualquier intento de utilizar a Taiwán para contener a China está destinado al fracaso