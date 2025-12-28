Celebran aniversario 65 del ICAP

Compartir en

Un panel sobre Fidel y la solidaridad internacional dio comienzo este sábado a las jornadas por el aniversario 65 del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) fundado por el Comandante en Jefe el 30 de diciembre de 1960.

Llegaron a esta capital para la celebración de la efeméride 240 activistas de 32 países, quienes realizaron esfuerzos económicos personales para sufragar los gastos de viaje y hospedaje en la Isla.

El panel sesionará en la sede del ICAP con intervenciones de directivos del Centro Fidel Castro así como de activistas y representantes del movimiento internacional de solidaridad con Cuba que cuenta con mil 700 asociaciones de amistad en 150 países.

La celebración del aniversario, dedicada a Fidel a días del inicio del año de su centenario, comprende del 27 al 29 de los corrientes y en el primer día también será presentado el libro “La solidaridad de los pueblos, siempre con Cuba”, sobre la historia de la institución.

En la jornada inicial están previstas además en el Centro Fidel Castro la inauguración de la exposición fotográfica “El ICAP, la solidaridad y la Revolución Cubana”, la cancelación de un sello conmemorativo y un espacio musical con la actuación de trovadores.

Entre los visitantes se encuentran los 120 integrantes de 23 países de la brigada de solidaridad y trabajo voluntario “65 aniversario del ICAP”, en acción desde inicios de esta semana; en tanto se sumará este sábado el contingente 53 de la “Venceremos”, de Estados Unidos, con cerca de 40 jóvenes estadounidenses.

Hoy está programado un Maratón de Trabajo Voluntario con la participación de las delegaciones provinciales del ICAP, mientras en la tarde la Casa de la Amistad acogerá una “Fiesta cultural de naciones”.

El lunes 29 será el acto central del aniversario en la sede del ICAP por sus 65 años de labor promotora de la amistad, en defensa de Cuba y las causas justas de los pueblos, por la justicia y la paz. (Texto y foto: ACN)

