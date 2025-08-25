Motivados cienfuegueros para el nuevo curso escolar en el centenario del Comandante en Jefe

Compartir en

Cienfuegos iniciará como toda Cuba, el 1ro de septiembre, el curso escolar 2025-2026, cargado de retos para los trabajadores, estudiantes, y la familia priorizando la atención a la cobertura docente y con la gran prioridad del trabajo político ideológico motivados por el centenario del natalicio líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

El director general de Educación en el centro y sur, Leonel Meneses Gómez informó a esta periodista que otras de las prioridades para el venidero período académico serán el ideario pedagógico de Armando Hart Dávalos, así como la atención a la historia local, nacional y universal tratando de transmitir todos los conocimientos al estudiantado.

“Sobresale un trabajo preventivo en torno al uso de los valores, la disciplina y el comportamiento ciudadano, agrega, unido a la calidad del proceso educativo, que es una de las prioridades con las que más fuerza debemos trabajar.

“También el aprendizaje y en el cual hemos seguido avanzando porque lo hemos potenciado, a partir de las innovaciones educativas y teniendo en cuenta los proyectos de investigación, que se desarrollan en la provincia”.

Para este curso aseguran la base material de estudios en el segundo grupo de perfeccionamiento de los grados segundo, quinto, octavo y onceno. Disponen de lápices, tizas, libretas, hojas y tienen previsto el transporte para las escuelas, mientras continúan recibiendo uniformes escolares.

