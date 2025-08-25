lunes, agosto 25, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Preparados los educadores en Cienfuegos para el curso escolar 2025-2026. /Foto: Mireya Ojeda Cabrera
Preparados los educadores en Cienfuegos para el curso escolar 2025-2026. /Foto: Mireya Ojeda Cabrera
Educación Principales 

Motivados cienfuegueros para el nuevo curso escolar en el centenario del Comandante en Jefe

Mireya Ojeda Cabrera 0 comentarios , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 56 segundos

Cienfuegos iniciará como toda Cuba,  el 1ro de septiembre, el curso escolar 2025-2026, cargado de retos para los trabajadores, estudiantes,  y la familia priorizando la atención a la cobertura docente y con la gran prioridad del trabajo político ideológico motivados por el centenario del  natalicio líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

El director general de Educación en el centro y sur, Leonel Meneses Gómez informó a esta periodista que otras de las prioridades para el venidero período académico serán el ideario pedagógico de Armando Hart Dávalos, así como la atención a la historia local, nacional y universal tratando de transmitir todos los conocimientos al estudiantado.

Director General de Educación, Leonel Meneses Gómez. /Foto: Mireya Ojeda
Director General de Educación, Leonel Meneses Gómez. /Foto: Mireya Ojeda Cabrera

“Sobresale un trabajo preventivo en torno al uso de los valores, la disciplina y el comportamiento ciudadano, agrega, unido a la calidad del proceso educativo, que es una de las prioridades con las que más fuerza debemos trabajar.

Sobresale un trabajo preventivo en torno al uso de los valores, la disciplina y el comportamiento ciudadano. / Foto: Mireya Ojeda
Sobresale un trabajo preventivo en torno al uso de los valores, la disciplina y el comportamiento ciudadano. / Foto: Mireya Ojeda Cabrera

“También el aprendizaje y en el cual hemos seguido avanzando porque lo hemos potenciado, a partir de las innovaciones educativas y teniendo en cuenta los proyectos de investigación, que se desarrollan en la provincia”.

Foto: Mireya Ojeda Cabrera
Foto: Mireya Ojeda Cabrera

Para este curso aseguran la base material de estudios en el segundo grupo de perfeccionamiento de los grados segundo, quinto, octavo y onceno. Disponen de lápices, tizas, libretas, hojas y tienen previsto el transporte para las escuelas, mientras continúan recibiendo uniformes escolares.

Visitas: 0

Mireya Ojeda Cabrera

Periodista de Radio Rebelde. Fue miembro fundador del staff del diario 5 de Septiembre en 1980.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *