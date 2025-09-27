MiTurno, sus tropiezos y contratiempos en la obtención del gas licuado en Cienfuegos

Compartir en

Desde antes de anunciar la noticia del expendio del gas licuado del petróleo (GPL) a través de la opción MiTurno, en la aplicación (app) Transfermóvil, ya habían suficientes quejas e incertidumbres como para llenar un libro.

En Cienfuegos, como en el resto de las provincias, las autoridades del sector comparecieron en los medios de prensa para anunciar el nuevo sistema de venta e intentar disipar las dudas. En tal sentido, acá habló Alberto Daniel Mendoza Otero, jefe del Área Comercial de la UEB División Territorial de Comercialización de Combustibles, quien aseguró al pueblo que una vez concluídos los compromisos pendientes de marzo y abril, en los puntos de venta ya no se autorizarían los listados presenciales, siendo MiTurno (a través de la app de marras) la única vía para adquirir el gas licuado.

El mecanismo digital, publicado tanto en el sitio web como en la edición impresa de este periódico, buscaba eliminar el desorden generado por listas físicas y garantizar un mayor control y transparencia en su distribución, convirtiendo al mencionado proceso en eje vital para mejorar los servicios.

Pero del dicho al hecho va un buen trecho, y en solo dos meses una avalancha de clientes ha manifestado su frustración ante la falta de claridad y las desigualdades para acceder a la compra de las balitas. A su vez, las continuas intermitencias con el abasto de la materia prima en la empresa matriz (Refinería de Cienfuegos), ha sido también la pimienta que ha hecho estornudar a la gente en numerosas ocasiones tanto en las oficinas de atención a la población como en las redes sociales, por la ausencia de alternativas para obtener el preciado gas.

Usuarios de la app como Osvaldo Velazquez Ruiz valoran que un cliente del mes de junio no puede comprar antes que otras personas anotadas en mayo solo porque haya aplicado primero. El sistema digital debe garantizar la ubicación del turno, en consonancia a la fecha de la última compra para que pueda ser confiable, sin importar el momento que lo solicite. Si este simple algoritmo no se cumple, como bien asevera Velázquez, la opción de MiTurno se convierte en un caos mayor a como estaba planteada la venta antes de su implementación.

Con razón, en esta desigualdad se han visto reflejados los clientes que tenían fecha de compra para agosto y salieron priorizados números ubicados en el mes de septiembre. La población, indignada por la elevada cifra de casos semejantes, le ha cuestionado tanto a los administradores de Transfermóvil así como a la Comercializadora el presunto favoritismo, y además, critican la imposibilidad del reembolso de los 10 pesos (CUP), debido el reciente anuncio por parte de la empresa sobre la cancelación del turno si no está en la fecha que luego el sistema estableció.

Con estos truenos que ha traído la nueva metodología de compra, es lógico que la ciudadanía se sienta desprotegida y observe a la Comercializadora como un enemigo (a pesar de las informaciones aclaratorias que se emiten por los medios de comunicación, sobre todo Radio Ciudad del Mar y el canal de Telegram: UEB DTCC CIENFUEGOS cuyo enlace es t.me/dtcc_cfgos) y exija más detalles y precisiones del porqué han ocurrido estos lamentables hechos.

Hoy, con múltiples obstáculos en contra, entre ellos la falta de fluido eléctrico durante más de 12-24 horas (día y noche) y la consecuente escasez de conexión por datos móviles tanto en la ciudad como en zonas rurales de Cienfuegos, ponen en jaque el éxito del aparentemente simple proceso online, más la recepción de los mensajes de texto con la confirmación de los turnos que debe enviar el sistema de Transfermóvil.

Si se buscaba una mayor organización, incluso evitar el negocio ilícito de la venta del GLP (no eliminado, con precios de las balitas que oscilan entre 30 mil y 50 mil cada una), entonces ?por qué no se hizo -como en otras muchas oportunidades- un experimento en varios lugares del país y a partir de los resultados extender la experiencia?

De lo anterior surgen otras interrogantes. ?A dónde van a parar las balitas que llegaron al punto de venta y que por “error” del cliente al sacar el turno no se le vende? ?De dónde sale ese GLP que se vende a precios exorbitantes en el mercado negro?

Por otro lado, algo que, visto en la teoría, persigue un objetivo loable, no se correlaciona con múltiples aspectos que se deben tener en consideración cada vez que se establezcan medidas vinculadas a un desempeño en el plano digital, sujeto a estos u otros inconvenientes, como por ejemplo lo complicado que les resulta su desenvolvimiento a muchas personas adultos mayores.

El factor del alto envejecimiento poblacional y la escasa posibilidad de este sector para adquirir un medio tecnológico adecuado para adquirir el servicio, también han puesto en tela de juicio la obligatoriedad paulatina de usar MiTurno en cualquiera de los casos. Es válido señalar que un porcentaje elevado del pueblo no aceptó bien la medida, y no han sido pocos quienes exhortan a las entidades provinciales y nacionales a repensar variantes más justas e igualitarias, en medio del abrumador contexto cubano actual, para hacer algo tan básico en una sociedad civilizada como es cocinar.

