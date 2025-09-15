Minuto a minuto: Presidente Maduro habla a la prensa internacional sobre amenaza estadounidense

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 21 segundos

“Estamos en una gran batalla por la verdad para preservar la paz”, expresó este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una conferencia de prensa internacional para abordar la amenaza militar estadounidense a Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este lunes una rueda de prensa con el cuerpo diplomático y medios internacionales e instó a que se diga la verdad sobre su país, que trabaja de manera pacífica por el desarrollo y el bienestar social.

“Somos pacíficos, pero rebeldes. Nadie nos podrá someter”, enfatizó el jefe de Estado venezolano.

Minuto a minuto:

13:32 – Presidente Maduro señala que los canales de comunicación de EE.UU. están “desechos”.

El jefe de Estado venezolano declaró en la rueda de prensa que “los dos canales de negociación con Estados Unidos, que en mi anterior rueda de prensa dije que estaban maltrechos, ahora están desechos“.

13:24 – Presidente Maduro: “Ejercemos el legítimo derecho a la defensa”

El presidente de Venezuela señaló que Venezuela ejercerá su derecho a la defensa y manifestó que “el derecho a la defensa lo ejercemos plenamente. No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando criminalizan, es una agresión política”.

Además, señaló que “hay una agresión diplomática y en camino una agresión militar y Venezuela está facultada internacionalmente para responder de manera integral a esa agresión”.

13:21 – “Venezuela está en una batalla por la verdad”

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, destacó que su país está en “una batalla por la verdad, para preservar la paz”. Y destacó: “Hace cinco semanas fuimos amenazados con barcos misilísticos, un submarino nuclear y la intención de invasión y ocupación de nuestro territorio”.

13:14 – Presidente Maduro destacó la resistencia de los jóvenes venezolanos a las torturas perpetradas por las autoridades penitenciarias de El Salvador

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la ejemplar respuesta de los más de 200 jóvenes venezolanos secuestrados en el campo de concentración salvadoreño de Bukele, el CECOT.

13:08 – Presidente Maduro llama a la prensa internacional a contar la verdad de Venezuela.

El jefe de Estado venezolano consideró que los medios de comunicación “tienen que hacer un gran esfuerzo ético para mostrar la verdad; en este caso, la verdad de Venezuela, un país pacífico, que con esmero y trabajo ha salido adelante”.

Y destacó: “Nadie nos regaló la independencia, ni nuestra identidad, ni nuestra República; al contrario, las conquistamos con empeño”.

Visitas: 5