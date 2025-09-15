Defiende Cuba multilateralismo y respeto al derecho internacional

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 52 segundos

Cuba reafirmó hoy su compromiso con el multilateralismo y el respeto al derecho internacional al intervenir en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), durante el 60° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Según destaca el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, desde la sede de la ONU en Ginebra, la representación cubana destacó la necesidad de preservar un orden internacional justo y equitativo, basado en la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y el respeto al derecho a la libre determinación.

Subraya la fuente que en su declaración, la Mayor de las Antillas denunció la escalada militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, calificándola como una amenaza directa a la paz regional y a la soberanía de Venezuela.

La intervención cubana subrayó que el intento de vincular al gobierno venezolano con organizaciones criminales constituye un pretexto infundado que pone en riesgo los derechos humanos del pueblo venezolano.

En nombre del Grupo de Amigos, especifica el texto, Cuba instó a Washington a cesar sus acciones hostiles y expresó su firme solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela.

La participación activa de la representación nacional en ese foro internacional consolida su papel como defensor de los principios fundacionales de la ONU y como voz firme en la protección de la paz y la soberanía en América Latina.

El Grupo de Amigos está integrado por países como Belarús, Bolivia, China, Eritrea, Irán, Nicaragua, Rusia, San Vicente y las Granadinas, entre otros.

Visitas: 2